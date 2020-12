I vantaggi di far parte di un gruppo: per il dentista ma, soprattutto, per il paziente

Cari Lettori, se avete guardato il filmato che ho postato sulla pagina Facebook del mio studio, avrete potuto notare l’arrivo di Babbo Natale seguito da una cartina d’Italia con indicati tutti i centri aderenti a “Il dentista dei Bambini”.

Come già vi ho raccontato, si tratta di un gruppo di colleghi appassionati di odontoiatria pediatrica, capillarizzato su gran parte del territorio nazionale.

Ma perché, direte voi, dei dentisti si devono mettere insieme per creare una organizzazione di questo tipo? I vantaggi sono molteplici, sia per i dentisti che per i pazienti.

Per i dentisti:

Possibilità di conoscere colleghi con gli stessi interessi professionali e animati dalla stessa passione per condividere esperienze e difficoltà incontrate

Scambio di idee ed esperienze con i colleghi più esperti nel settore (nel nostro caso l’Odontoiatria Pediatrica)

Formazione continua specifica

Maggior peso nel rapporto con le aziende fornitrici

Comunicazione efficace tramite i mass media.

Per i pazienti:

La garanzia di rivolgersi a centri che hanno una preparazione ed esperienza specifica

Il supporto on line per porre domande e ricevere informazioni dagli esperti

La possibilità, in caso di problemi mentre si è distanti dal proprio pedodontista, di trovare centri altrettanto organizzati per sopperire ad eventuali necessità urgenti

La possibilità, se doveste avere esigenze particolari, di contare su una rete in grado di riferirvi al professionista o alla struttura più adatta per aiutarvi.

Se visitate il sito www.ildentistadeibambini troverete inoltre molte informazioni per aiutarvi a prendervi cura nel migliore dei modi del sorriso dei vostri bimbi, per portarli a diventare grandi con i denti sani.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova