Anche nelle festività natalizie Auser Savona è al fianco degli anziani e delle persone fragili

Una comunicazione di servizio da parte di Auser Savona, organizzazione di volontariato, rivolta agli anziani e alle persone fragili che nei prossimi giorni avranno bisogno di trasporto protetto, di compagnia telefonica, di consegna della spesa, di una informazione per essere aiutati in una delle tante necessità. C'è un numero verde, anzi due, cui si possono rivolgere tutti i giorni, anche festivi, dalle 8 alle 20.

"Natale. Sera. Poi Santo Stefano e i giorni che verranno - si legge sulla pagina Facebook Auser Savona - C’è poco da fare: passato il Natale, chi era solo lo sarà di più, chi aveva bisogno, non smetterà di aver bisogno. Non è vero che tutto questo non potrebbe cambiare: chi ci rinuncia sbaglia. Noi ci siamo anche per questo. Nel frattempo, per le necessità quotidiane degli anziani e delle persone fragili c’è il Filo d’Argento Auser, numero verde gratuito 800-995988, tutto l’anno dalle 8 alle 20, da telefono fisso il numero verde della Regione Liguria 800 593 235 e la rete delle associazioni di volontariato e dei Custodi Sociali".