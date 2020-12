Zona arancione, via libera agli spostamenti tra comuni. Ma per pochi, per poco, resta il divieto

Celle Ligure, Albissola Marina, Carcare e Ceriale. Questi i comuni del savonese che sforano di pochissimo la soglia dei 5mila abitanti, numero sotto il quale è permesso lo spostamento in zona arancione entro 30 km con esclusione del capoluogo di provincia.

Il Governo con il decreto legge del 18 dicembre ha previsto che nei giorni 28-29-30 e 4 gennaio 2021 solo per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti gli stessi si si possano spostare, ad eccezione per il savonese e il genovese a Savona e Genova. Però esistono alcuni casi limite per i quali non sono previste eccezioni.

Il caso di Celle è sicuramente quello più emblematico che con i suoi 88 abitanti in più non beneficia di quell'apertura. Albissola Marina, Carcare e Ceriale sforano invece rispettivamente di 329, 477 e 420 abitanti.

Gli abitanti dei comuni che ne beneficiano in provincia sono 52 (Borghetto Santo Spirito al limite con 4659).

Esclusi i cittadini di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Andora, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Quiliano, Vado e Varazze che come a Savona potranno muoversi solo nel proprio comune di residenza.

Ovviamente si potrà uscire dal proprio comune, rimanendo all’interno della propria regione oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, anche per andare al massimo in due persone una sola volta al giorno a trovare un parente o un amico.