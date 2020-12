Moda 0-16 Fantaztico.com: grandi brand per piccoli fashion lovers

L’attenta selezione dei prodotti e un servizio incentrato sulle esigenze del cliente, per garantire la qualità dei top brand della moda 0-16 e una shopping experience sempre all’altezza delle aspettative. È seguendo questo approccio che Fantaztico ha conquistato la fiducia di oltre 20.000 genitori, diventando lo store online di abbigliamento per bambini più amato dalle mamme.

Dalle tutine in ciniglia neonato fino alle felpe e tute per ragazzi, su www.fantaztico.com c’è tutto quello che serve per sfoggiare look trendy in ogni occasione. A scuola, nel tempo libero e negli appuntamenti speciali.

Attivo dal 2010, lo store fa leva sui migliori prodotti sul mercato per assicurare a grandi e piccini stile e qualità. Fanno parte del catalogo esclusivamente brand di punta del settore, come Brums, Bimbus, Adidas, Disney, Kenzo Kids, Levi’s, Mek, Pepe Jeans e 3 Pommes.

www.fantaztico.com raccoglie tutto il meglio per sfoggiare, in ogni circostanza, l’outfit più appropriato e alla moda. Rivolta a neonati, bambini e ragazzi, la proposta spazia dalle dolcissime tutine in ciniglia neonato Brums alle irriverenti felpe Mek per bambini e ragazzi, dai vestiti 3 Pommes per bambina alle sneakers Adidas. Completano l’offerta accessori, mascherine lavabili e i grembiuli per la scuola customizzabili con la stampa o il ricamo del nome.

Le possibilità di personalizzazione non si limitano ai grembiuli. Su Fantaztico.com c’è un’intera sezione dedicata: “Abbigliamento personalizzato”. Qui il cliente trova decine di prodotti da customizzare con il ricamo o la stampa del nome.

Un’offerta in cui rientrano i capi a tema natalizio, tanti grembiulini per la scuola, e una vasta gamma di body e magliette Disney, con le immagini dei personaggi che hanno conquistato il cuore di grandi e piccoli. Minnie, Topolino, Belle, Elsa, Cenerentola, Pinocchio e tanti altri ancora.

L’abbigliamento per bambini di Fantaztico diventa ancora più conveniente grazie all’eccezionale promozione sulle collezioni di abiti da cerimonia, autunno-inverno e Natale 2020: sconti fino al 40%. Occasioni di risparmio che si aggiungono agli altrettanto imperdibili saldi della sezione Outlet, che tagliano i prezzi anche del 70%.

Massima tutela nei pagamenti, che avvengono solo con metodi sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort), e se l’ordine supera i 190 euro la consegna è gratuita.