Stasera il cinema è chiuso. O forse no?

Difficile collocare con esattezza l'inizio della data di nascita del cinema. II merito, per convenzione, viene attribuito ai fratelli Lumière i quali il 28 dicembre del 1895 proiettarono “La sortie des usines Lumière”. Quest’ultimo è il loro primo film ad essere proiettato, ma non il più celebre poiché sono tuttora ricordati per “L'arrivée d’un train en gare de La Ciotat“ tradotto con: l’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat.

Questa scena di 45 secondi in bianco nero divenne famosa in tutto il mondo non tanto per le riprese o qualche aspetto cinematografico, ma per l’effetto che uscito sugli spettatori. Più di cento persone presenti in sala, alla vista del treno che avanzava durante la proiezione, si alzarono spaventate per paura di essere investite. Un'altra caratteristica di questo cortometraggio, oltre ad essere breve ed in bianco nero, è di essere muto.

Se teniamo in considerazione quest’ultimo aspetto (il suono), che ha un peso rilevante nel cinema moderno, non sarà difficile trovare situazioni in cui, come gli spettatori del 1895, ci siamo spaventati di fronte alla visione di un film al cinema. A differenza del passato le colonne sonore, gli effetti audio e tutto ciò che concerne l’aspetto acustico è importante tanto quanto quello scenografico; per esempio un film Horror, ad altissima qualità, avrebbe lo stesso effetto sugli spettatori se proiettato senza effetti sonori? Sicuramente no. Questo perché al cinema, grazie alla tecnologia audio, sembra di avere il killer alle spalle o provare la stessa sensazione di terrore del protagonista quando sale le scale per nascondersi dall'assassino.