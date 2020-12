Controllo pediatrico al San Paolo, l'episodio di una coppia: "Che senso ha convogliare tutto in un ospedale senza accessi organizzati Covid?"

Nella mattinata del "Vaccine day" che ha occupato le principali attenzioni della sanità ligure, un episodio avvenuto nel reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona ha riacceso i riflettori sulla questione legata all'accorpamento del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure con quello del nosocomio savonese.

La segnalazione, postata sul gruppo Facebook "Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona" ha riguardato alcune difficoltà affrontate da una coppia di neogenitori nell'accesso al nosocomio savonese per una visita di controllo del loro bambino derivanti dalla presenza di un caso di Covid in quello che di fatto è l'unico accesso alla struttura ospedaliera.

"L'appuntamento per la visita pediatrica era alle 12.30 - spiega ai nostri microfoni Pierluca Bertuzzi, giunto a Savona con la compagna ed il figlio appena nato - arrivati sul posto abbiamo trovato un'ambulanza ferma presso l'ingresso del pronto soccorso ostetrico che un soccorritore incontrato sul posto ci ha detto essere lì dalle ore 11. Di conseguenza ci è stato impedito l'ingresso. Verso le 13.30 un operatore ci ha esortato ad entrare in fretta prima che transitasse un caso covid, ho così scortato la mia compagna e il bimbo al terzo piano. Lì mi hanno detto che io non potevo restare, una sola persona col bambino. Ho quindi tentato di uscire dal padiglione ma sono stato bloccato poiché dall'ingresso stava entrando il personale dell'ambulanza con la lettiga. Ho chiesto cosa fare al personale presente, che smarrito non mi ha risposto. Di mia iniziativa sono poi uscito come un ladro dall'uscita di sicurezza. Non ho trovato alternative".

Nonostante la situazione complicata il personale medico ha fatto tutto il possibile per ridurre i disagi, e alla fine il calvario si è concluso dopo circa 3 ore: "La mia compagna è stata visitata dopo le 14.30 poiché il pediatra era appunto impegnato nell'emergenza" prosegue Bertuzzi.

Una conclusione complicata che non può non far sorgere alcune riflessioni: "Perché tra Santa Corona ed il San Paolo, si è scelto di convogliare tutto in un ospedale che non ha percorsi separati per covid e non covid? Che non è Dea di secondo livello, cioè con specialità emergenziali di livello superiore, come quelle del Santa Corona? Che ha accesso distante sia dai caselli autostradali che dalla ferrovia?".