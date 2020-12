Celle, infiltrazioni nell'ex discarica di Terrabianca: affidato l'incarico per la progettazione

375mila euro per ripristinare lo stato della superficie dell'ex discarica di Celle Ligure in località Terrabianca colpita dalle violenti piogge del 23 e 24 novembre 2019.

In quei giorni una grande quantità di acqua piovana si era riversata al suolo in corrispondenza del corpo della ex discarica cellese e dei suoi immediati dintorni, creando numerosi punti di fessurazione del terreno di copertura della discarica sia sulla superficie sia lungo la strada interna.

In particolare sulla superficie della parte nuova della discarica, in corrispondenza dell'area di posizionamento della torcia per il biogas, si sono formate numerose superficie rotazionali con disassamento di oltre 1 metro in profondità e larghezze variabili con conseguente lacerazione del telo di capping e disarticolazione delle tubazioni del biogas e cedimento del basamento della torcia.

Per evitare un ulteriore peggioramento del fenomeno di dissesto che potrebbe causare danni alla salute pubblica, era stato redatto un verbale di somma urgenza per ripristinare lo stato della superficie della discarica e la Regione, come annunciato dall'assessore regionale alla protezione Giacomo Giampedrone (leggi QUI) aveva stanziato la cifra per l'intervento complessivo.

Il comune ha così successivamente affidato l'incarico di progettazione, direzione e contabilità lavori ed un eventuale coordinamento per la sicurezza degli interventi.