Ex Mondomarine, conclusa la pratica di assegnazione del cantiere: in ballo il futuro dei lavoratori

La pratica di assegnazione delle aree si sarebbe conclusa ma ci vorrà ancora circa un mese per conoscere chi è l'aggiudicatario.

Questa mattina nella riunione del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale la concessione degli ex cantieri Mondomarine non era all'ordine del giorno ma è stato comunque un tema discusso che verrà sicuramente trattato nella prossima riunione di fine gennaio, inizio febbraio.

Attualmente il cantiere è in mano ancora a Palumbo Superyachts che aveva deciso ad inizio mese di non rinnovare il contratto al 31 dicembre a 13 lavoratori. Da lì la protesta dei dipendenti che hanno incrociato le braccia all'interno dell'azienda dando vita ad un'assemblea permanente, con un successivo incontro dei sindacati e dell'rsa in Prefettura con il Prefetto Antonio Cananà.

In corsa per l'aggiudicazione della concessione (il bando era scaduto a settembre), ci sarebbe proprio Palumbo e un altro soggetto (da indiscrezioni pare sia la Mariotti-San Giorgio di Genova).

"La pratica verrà presa in visione alla fine di gennaio, prima settimana di febbraio, nel frattempo i tredici lavoratori saranno lasciati a casa e andranno in disoccupazione da gennaio aspettando la decisione di Autorità Portuale - spiega Franco Paparusso, UIL - a questo punto se si aggiudicherà la concessione Palumbo abbiamo un accordo che i 31 lavoratori (al tempo erano 47) vengano tutti ripresi, se invece dovesse vincere qualcun altro si potrebbero riaprire i giochi per tutti i dipendenti".

In ballo c'è anche il ricorso al Consiglio di Stato di Palumbo che aveva contestato la decisione dell'Autorità Portuale di riaprire la gara per la concessione ventennale delle aree dopo i ricorsi, accolti, al Tar di Monaco Marine e Rodriguez (i quali si erano opposti all'assegnazione delle aree). La sentenza dovrebbe arrivare ad aprile.

In consiglio comunale intanto è stato approvata all'unanimità la mozione di Rete a Sinistra presentata dal capogruppo Marco Ravera in merito alla salvaguardia dei lavoratori.