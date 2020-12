Spotorno, cominciati i lavori per la sistemazione dei torrenti Crovetto, Coreallo e Canin

Sono iniziati nei giorni scorsi e dovrebbero concludersi nei prossimi giorni i lavori su alcuni corsi d'acqua nel comune di Spotorno.

Gli interventi principali stanno interessando i torrenti Crovetto, Coreallo e Canin nei quali verrà pulito l'alveo con la rimozione di materiale in eccesso e la riprofilatura degli argini in alcuni tratti in un'ottica di messa in sicurezza.

"I profondi cambiamenti climatici di questi ultimi anni, uniti agli effetti di frane e incendi boschivi - spiega il sindaco Mattia Fiorini sul proprio canale social - hanno aumentato in modo drastico il materiale eroso e trasportato a valle dai rii. In uno scenario 'naturale' questo non sarebbe un problema, ma in uno scenario in cui i rii sono vincolati agli spazi imposti dall'uomo con strade e costruzioni è necessario controllare la quantità di sedimenti che ad ogni piena si depositano nei letti dei fiumi, diminuendo gli spazi necessari per un corretto deflusso delle acque. Tutto ciò per ridurre il rischio di esondazioni ed allagamenti".

"Perciò si è previsto nel bilancio annuale, un intervento straordinario di pulizia e riprofilatura degli argini, con la conseguente eliminazione di terra e sabbia" aggiunge il primo cittadino che nelle scorse settimane aveva reso nota la scelta della giunta di stanziare, per queste operazioni, 85mila euro dal bilancio "al fine di scongiurare esondazioni e conseguenti danni alla pubblica incolumità"

"Il materiale verrà quindi asportato e tradotto alla discarica di Bossarino - continua Fiorini -, per essere utilizzato per la copertura dei cumuli di rifiuti risparmiando così costi aggiuntivi di smaltimento, che avrebbero pesato sui costi generali".

Un altro intervento, non della portata dei precedenti ma ugualmente significativo per ridurre i rischi di esondazioni, è stato eseguito sul canale in località Serra che scorre sotto i condomini delle Rondini. In questo caso si è provveduto alla pulizia e alla tombinatura del canale, "il quale causa spesso di allagamenti nella zona adiacente al campo sportivo" conclude il sindaco spotornese.