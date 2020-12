Tirreno Power partecipa al progetto europeo FLEXnCONFU

Tirreno Power partecipa al progetto di ricerca europeo FLEXnCONFU che ha l’obiettivo di trovare soluzioni innovative per massimizzare l’impiego dell’energia rinnovabile e sviluppare un sistema elettrico flessibile, in grado di bilanciare in tempo reale domanda e offerta grazie al contributo degli impianti a ciclo combinato.

Il progetto è realizzato e finanziato dal Programma di Ricerca e innovazione Horizon2020 dell'UE.