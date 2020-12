Biker si infortuna a una spalla a Varigotti: non è grave

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure è stata impegnata, insieme ai militi della Croce Bianca Finalmarina, nelle operazioni di recupero di un giovane biker infortunatosi durante un'escursione a Varigotti.

La posizione dello sportivo, a meno di 10 minuti a piedi dal centro abitato, non ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Si tratta di una brutta caduta di schiena, ma il giovane è vigile e cosciente e sembra non presentare fratture, soltanto qualche dolore a una spalla. I militi lo hanno trasportato a Santa Corona in codice giallo per accertamenti.