Pavimenti: le tendenze del 2021

Il 2020 è un anno che entrerà nella storia anche per come ha cambiato il modo di vivere gli spazi domestici, che sono diventati, mai come prima, luogo del cuore. Considerarli così significa mettersi nell’ottica, nel momento in cui li si arreda, di curare ogni singolo dettaglio, compresa la scelta dei pavimenti.

Quali saranno le tendenze in merito per i prossimi 12 mesi? Scopriamolo assieme con i consigli che ha selezionato la nostra redazione.

Viva il gres

Dagli anni che ci siamo lasciati alle spalle, arriva la riconferma di una tendenza speciale: quella del gres per superfici molto estese. Come dimostra il successo che, da diverso tempo a questa parte, interessa soluzioni in gres porcellanato, ideali per un pavimento per esterni economico , nei prossimi mesi, si celebrerà l’eleganza assoluta non solo per gli spazi interni ma anche per giardini e terrazze.

Il gres, infatti, è una scelta perfetta per coniugare praticità e bellezza estetica. Da non dimenticare è poi il vantaggio della versatilità stilistica. Il gres permette infatti di spaziare dall’effetto legno a quello marmo, imitando alla perfezione le caratteristiche di entrambi i materiali. Non resta davvero che scegliere la soluzione più adatta all’arredamento del proprio salotto (ma anche della cucina).

Piastrelle del bagno: cosa sceglieremo per il pavimento

Quando si parla di tendenze per il pavimento che andranno per la maggiore nel 2021, è impossibile non chiamare in causa le piastrelle del bagno. Le suggestioni dei grandi brand sono diverse e vedono in primo piano consigli come le piastrelle che mimano le caratteristiche del marmo nero, un materiale che è sinonimo di lusso e raffinatezza.

Anche nel bagno possiamo apprezzare il trend del gres porcellanato, vero e proprio re quando si discute di pavimenti che andranno di moda nei prossimi mesi.

Abbinamenti, che passione

Non c’è che dire: le alternative da considerare nel momento in cui si passano in rassegna le soluzioni migliori per i pavimenti nel 2021 sono tante e interessanti. In questo novero, è possibile includere gli abbinamenti tra diversi materiali.

Soluzioni che rappresentano il non plus ultra dell’originalità per gli open space, progetto abitativo molto popolare tra i giovani, prevedono, giusto per fare uno dei tanti esempi possibili, l’associazione tra gres porcellanato e parquet.

Un’altra alternativa? Il mix gres porcellanato e piastrelle vivacemente decorate (p.e. le cementine). Non resta che sbizzarrirsi! Come puoi vedere, le soluzioni non mancano.

Piastrelle decorate a mano, la meravigliosa tendenza dei pavimenti nel 2021

Un’altra tendenza molto interessante quando si parla dei pavimenti nel 2021 riguarda le piastrelle decorate a mano. I cataloghi dei brand attivi nell’ambito dell’interior design sono molto chiari e vedono in primo piano collezioni in cui compaiono piastrelle decorate con motivi floreali.

A dominare sono soprattutto i colori vivaci, meraviglioso omaggio all’estetica che ha reso famosa nel mondo la Costiera Amalfitana.

L’eleganza del nero (per i pavimenti della cucina)

In questi paragrafi abbiamo fatto giusto un veloce cenno alla cucina, un ambiente dove, nei prossimi mesi, andrà di moda un colore che è sinonimo di eleganza: il nero. Si tratta di un’alternativa meravigliosa per la cucina arredata in ottica moderna, soprattutto se contraddistinta da mobili con inserti in acciaio o da complementi d’arredo con toni del verde.

Il fascino del travertino

Tornando alle tendenze che, esplose nel 2020, faranno parte delle scelte d’arredamento anche nel 2021. In questo elenco è possibile annoverare il travertino. Quali sono i vantaggi di questa soluzione? In primo piano, troviamo senza dubbio la compattezza, ma anche la resistenza nel corso del tempo e la lucentezza che, nonostante gli anni che passano, rimane ai massimi livelli.