Asl 2, al via recupero ticket non pagati dai cittadini anno 2015

Asl 2 nelle prossime settimane procederà al recupero dei ticket non pagati dai cittadini che nell’anno 2015 hanno fruito, senza averne diritto, dell’esenzione per reddito (D.M. 11/12/2009).

I controlli sono stati effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze confrontando le autocertificazioni presentate dai cittadini con la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

In caso di irregolarità l’Asl 2 comunicherà all'assistito l’elenco delle prestazioni fruite e la somma da pagare corrispondente al ticket dovuto integrato dalla sanzione amministrativa nella misura minima prevista (violazione dell’art. 316 ter, 2° comma del codice penale per autocertificazione non veritiera).

Le prime pratiche verranno spedite nei prossimi giorni, con l’invito a pagare o presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento.

Per eventuali ulteriori informazioni, a seguito dell’emergenza Covid, si ricorda di non accedere alle strutture, ma contattare telefonicamente il Distretto di residenza negli orari di seguito indicati:

- Distretto Savonese 019/8405761 o 019/8405773 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

- Distretto delle Bormide 019/5009931 lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

- Distretto Albenganese 0182/546260 lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

- Distretto Finalese 019/68152219 martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.