Una catena umana per far riaprire il punto nascite di Pietra: l'appuntamento il 23 gennaio

"Presidio per far riaprire il punto nascite del Santa Corona, a difesa della sanità pubblica per ricostruire la rete territoriale socio sanitaria. Catena umana, distanziata e con mascherine, per abbracciare l'Ospedale Santa Corona".

Così, il gruppo Facebook "Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona" presenta l'iniziativa, in programma il 23 gennaio alle ore 10.00, finalizzata a sollecitare la riapertura del punto nascite del nosocomio pietrese, attualmente accorpato a quello dell'ospedale San Paolo di Savona.