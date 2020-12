Finale Ligure piange Alfredo "Lino" Bianchi "Primula", ultima memoria storica locale della Lotta Partigiana

È morto all’età di 94 anni il partigiano Alfredo Bianchi “Lino”, ultimo testimone vivente della lotta antifascista a Finale Ligure.

Nato il 9 novembre 1926 a Finalmarina, Bianchi si era unito alla Resistenza nella tarda primavera del 1944. Con il nome di battaglia di “Primula”, non ancora diciottenne, era stato inquadrato come sergente nella Divisione A. Gramsci, Brigata Gaetano Volpi, Distaccamento Mario Simini il cui commissario di brigata era un altro noto finalese: Virgilio Fedi.

Resta epico il lancio di volantini sul lungomare finalese che Primula, di professione meccanico, fece in compagnia di “Mino” Mirko Bruzzi (partigiano caduto a cui è intitolata la sezione finalese Anpi).

I due si fecero beffa dei tedeschi che avevano il comando presso il “Lido”.

Il lancio di volantini avvenne utilizzando due biciclette ed i volantini spinti dal vento tornavano indietro e finivano tra i raggi delle ruote.

In seguito fu proprio Lino Bianchi insieme a Carlo Ivaldi “Bestiassa” a prendere la salma di Mirko Bruzzi nel cimitero di Orco. La ricomposero e la portarono a Finale dove, in seguito, si svolse il funerale.

La narrazione della vita di “Lino”, dei suoi valori, di quanto ha fatto per la nostra città e per ciascuno di noi, potrebbe continuare.

La sezione Anpi di Finale Ligure si unisce al dolore della famiglia e saluta il Partigiano “Primula” con tanto affetto e con profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto per noi.

"Carissimo “Lino” sarai sempre un immenso esempio per la nostra città e l'impegno che assumiamo oggi è quello di non dimenticare mai ciò che hai fatto per noi e la storia di ciò che è stato. Ciao, “Primula".