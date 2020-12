“Giovani per il dono e la salute”, l'Avis provinciale di Savona cerca 3 volontari

E’ stato pubblicato il Bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

In quest'ambito l’Avis Nazionale, per il progetto “Giovani per il dono e la salute”, ha messo a disposizione dell'Avis provinciale di Savona 3 posti.

Possono partecipare al Bando coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno e siano in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del Bando stesso.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma "Domanda on Line" (DOL) (https://domandaonline.serviziocivile.it), entro e non oltre le 14 dell'8 febbraio 2021.

Si ricorda che per accedere ai servizi sulla piattaforma DOL occorre essere in possesso dello SPID.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria Avis Provinciale in via Famagosta 1, Savona (tel. 019-813874 / 3463830708) o consultare i siti web dell’Associazione www.avisprovincialesavona.it e del Servizio Civile Universale (QUI).