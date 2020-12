L'associazione sportiva Krav Maga Parabellum di Loano "dona" sangue all'ospedale Santa Corona

Questa mattina presso il centro trasfusionale dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l'associazione sportiva Krav Maga Parabellum di Loano attraverso alcuni dei suoi soci si è sottoposta a donazione.

Questa donazione chiude un anno di appuntamenti costanti e continui che da alcuni anni si concretizzano presso il centro ospedaliero di raccolta, molti degli iscritti alla KMP idonei e regolarmente inseriti nella lista donatori, sia singolarmente che con la pianificazione di date prestabilite concordate con lo stesso centro, hanno reso possibile un flusso lineare anche in questo anno di pandemia.



Al prelievo di stamane erano presenti l'attuale presidente e fondatore della KMP Davide Carosa, infermiere presso la Struttura Psichiatrica Cure Riabilitative (SPCR), Massimo Re e Davide Aicardi runners del settore corsa in montagna.



"Ringraziamo tutto il personale sanitario e tecnico del centro donatori del Santa Corona per la professionalità che impegnano ogni giorno con i donatori e i pazienti. Tutte le attività sportive e i progetti sociali nel mondo adolescenziale ideati e promossi dalla nostra associazione, hanno da sempre come obiettivo la sensibilizzazione, la promozione e la tutela della salute. Confidiamo e auguriamo un 2021 più sereno per tutti e che la pandemia diventi nel più breve tempo possibile solo un brutto ricordo" spiegano dalla KMP.