MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il cavolfiore speziato con lenticchie

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA: il cavolfioreappartiene alla stessa famiglia dei “cugini” cavoli ed è caratterizzato da una grande infiorescenza centrale, che è la sua parte commestibile e può essere di diversi colori. Grazie alla sua varietà di elementi nutrizionali utili all’organismo per affrontare al meglio le stagioni più fredde e alla sua grande versatilità in cucina, non dovrebbe mai mancare sulle tavole invernali, non ultimo per la sua leggerezza e povertà calorica combinata con un ottimo indice saziante.

CAVOLFIORE SPEZIATO CON LENTICCHIE: un secondo con un contorno speziato e profumatissimo, facile da preparare e a ridotto contenuto di sale. Infatti il sapore viene dato dalle preziose spezie, che ci aiutano ad insaporire e a ridurre il quantitativo di sale aggiunto.

Tempi 1 ora; ideale per… il cenone di San Silvestro (o altre cene speciali!).

Ingredienti (4 persone)

1 cavolfiore a polpa bianca (intero)

200 g di lenticchie secche

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

4 cucchiai di olio evo

Foglie di salvia q.b.

Origano, curcuma, paprika dolce, sale e pepe q.b

Procedimento 1. Pelate e tritate carota, sedano e cipolla, quindi fatene un soffritto con 2 cucchiai di olio evo; 2. Quando il soffritto è pronto, aggiungete le lenticchie e la salvia, quindi copritele con un po’ d’acqua e fate cuocere come da indicazioni sulla confezione (circa 30/40 minuti senza ammollo; )3. Nel frattempo, lavate il cavolfiore e tagliatelo a fette di circa 1 cm di spessore, quindi adagiatelo su una teglia da forno rivestita di carta forno ; 4. Mescolate in una ciotola l’olio evo rimanente, la paprika, l’origano, la curcuma, sale e pepe a piacere, e usate l’intingolo per condire il cavolfiore da infornare; 5. Infornate il cavolfiore condito a 200°C per ca. 20 min, poi servitelo con le lenticchie

Se avanza? Tritate il cavolfiore, mescolatelo con delle lenticchie precotte e usate il composto ottenuto per farcire dei carciofi già cotti da ripassare al forno!