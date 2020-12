Signorini confermato presidente dell'Autorità di sistema portuale per quattro anni

Confermato presidente Paolo Emilio Signorini dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per i prossimi quattro anni, a notificarlo è il ministero dei Trasporti.



Signorini ha lavorato durante il suo primo mandato all'unificazione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, ma oltre a ciò ha dovuto affrontare le emergenze legate al crollo del ponte Morandi, ai cantieri autostradali e al maltempo, oltreché quella sanitaria.



“Quattro anni vissuti tutti d'un fiato, – dice Signorini – nel prossimo mandato vorrei veder partire i lavori della nuova diga di Genova e di quella a Vado Ligure, così come veder completare molti cantieri per l'accessibilità stradale e ferroviaria e concludere gli interventi d’elettrificazione delle banchine dei poli passeggeri di Genova e Savona”.