Da Torino a Savona in taxi, ma senza pagare la corsa: 40enne denunciato per insolvenza

Un viaggio in taxi da Torino a Savona, nonostante le restrizioni del Dl Natale, terminato con una denuncia per insolvenza.

Protagonista dell'episodio un uomo tedesco di 40 anni che, oltre ad aver violato le disposizioni anti-covid con conseguente sanzione, è stato denunciato a piede libero per non aver pagato il taxi che lo ha accompagnato in Liguria.

Giunto nel capoluogo della nostra provincia, l'uomo non ha saldato il costo della corsa adducendo come motivazione il mancato funzionamento dell'app digitale per il pagamento e del bancomat.

A quel punto è nata una discussione con il tassista culminata con l'arrivo delle forze dell'ordine che, dopo aver accertato i fatti, hanno denunciato il 40enne tedesco.