Goodbye2020: un anno di notizie raccontate da Savonanews

Come avviene puntualmente all’inizio di ogni anno nuovo, il nostro “regalo” agli affezionati e fedeli Lettori è un’antologia dei fatti salienti dell’anno appena concluso. Ecco quindi la raccolta di quanto vi ha raccontato, giorno per giorno, la redazione di Savonanews nel corso del 2020.

9 gennaio: uno strapieno auditorium dei Chiostri di Santa Caterina ospita un atteso convegno in cui, alla presenza di diversi sindaci del territorio ed esperti delle comunicazioni e scientifici, si affronta il tema della tecnologia 5G (LINK)

21 gennaio: Arriva la sentenza d'appello nell'ambito dell'inchiesta denominata "Trash", relativa a presunte irregolarità sull'assegnazione dell'appalto per la gestione dei rifiuti a Pietra Ligure. La Corte d'Appello di Genova ribalta completamente quanto stabilito dal Tribunale di Savona in primo grado: gli imputati sono stati tutti assolti poichè il fatto non sussiste. (LINK)

25 gennaio la compagnia carabinieri di Cairo smaschera una famiglia valbormidese dedita alle truffe online. Sono oltre 600 i raggiri in tutta Italia. L'operazione denominata "Mille Pacchi" (LINK)

26 gennaio: Durante una battuta di caccia nei boschi di Magliolo, la locale squadra di caccia rinviene dei resti umani in avanzato stato di decomposizione. Alcuni oggetti trovati sul posto e soprattutto i successivi accertamenti stabiliranno che si tratta di Luca Catania, il carabiniere di cui non si avevano più notizie dal 2016. (LINK). Il 25 luglio vengono celebrati i funerali.

Dopo il crollo del 24 novembre 2019 è inaugurato il nuovo viadotto dell'A6 Torino-Savona il 21 febbraio (LINK).

21 febbraio il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli visita la Val Bormida. Un incontro molto importante per parlare del futuro delle funivie e del raddoppio ferroviario sulla tratta Savona-Torino (LINK)

25 febbraio. Il primo cluster di Coronavirus in Liguria divampa presso due comitive di turisti in vacanza nell’hotel Bel Sit di Alassio. Questo luogo di soggiorno, unitamente all’attiguo e comunicante hotel Al Mare, assume così un ruolo iconico a livello nazionale, come simbolo di un nuovo misterioso nemico da sconfiggere. (LINK)E in tutta questa vicenda c’è anche una persona che conquista una visibilità addirittura internazionale: all’anagrafe si chiama Alber Baca, ma tutti lo conoscono come “Albi Albino”, dal suo nickname su Facebook. Dipendente del Bel Sit per lavoro e milite della Croce Bianca alassina per volontariato, con le sue attenzioni verso la clientela in quarantena, le sue doti di sensibilità e di umanità diventa l’eroe di tutta questa vicenda. (LINK)Al rientro del sindaco Melgrati dopo la sospensione, Albi Albino viene insignito del titolo di “Alassino d’Oro”. Ora il suo sogno è ottenere la cittadinanza italiana e arruolarsi nelle Forze dell’Ordine.(LINK)

Il 25 febbraio, prende fuoco l'ultimo piano della palazzina delle poste di piazza Aldo Moro di Savona, adiacente alla stazione ferroviaria. Fortunatamente nessuna persona rimane coinvolta (LINK).



2 marzo, anche a Finale fa capolino il Coronavirus: protagonista ancora una struttura alberghiera dove finiscono in isolamento 39 ospiti provenienti per lo più da Lombardia e Piemonte, e 12 dipendenti. Con l'impegno di Asl, Croce Rossa e Protezione Civile la situazione viene risolta nel giro di un paio di giorni (LINK)

Il 20 marzo inizia la lunga querelle legata alla Costa Smeralda e ai casi positivi riscontrati a bordo a Savona.

(LINK)



8 aprile il comune di Cairo presenta il restyling di piazza della Vittoria. Il progetto prevede di avere uno spazio per le manifestazioni, uno per l'aggregazione, un 'porticato di fontane' che accompagnerà la zona pedonale principale e ampi spazi verdi e ombreggiati. Il tutto sarà Smart City Element (connessioni USB, rete wifi e hub light urban mobility). Anche i giardini di Palazzo di Città subiranno una revisione (LINK)

18 aprile è il giorno che resterà per sempre impresso nella mente delle due giovani tenniste finalesi Carola e Vittoria: il loro scambio con la racchetta tra i tetti di Finalpia in pieno lockdown diventa simbolo di voglia di rinascita e forza di reazione (LINK) Il loro scambio farà il giro del mondo sui principali networks globali, sarà premiato dalla Commissione Europea (LINK) ma soprattutto il 10 luglio porterà a Finale Roger Federer (LINK).

21 aprile: la comunità di Millesimo piange la scomparsa della consigliera comunale Valentina Riolfo. Era molto nota per essere la titolare, assieme alla sorella Paola, de "La Bottega dei Sapori" situata in piazza Italia (LINK)



13 maggio: Cengio è in lutto per la scomparsa dell'ex vice sindaco Renzo Faccio (LINK)

13 maggio, un dipendente della società che gestisce il porticciolo di Finale si scaglia contro alcuni superiori e colleghi accoltellandoli e dando poi fuoco agli uffici: fermato dai carabinieri e subito condotto in carcere senza uccidere nessuno (LINK)



16 maggio altro lutto in Val Bormida con la scomparsa del dottor Pier Luigi Vieri, farmacista ed ex vicesindaco (LINK)

27 maggio: Il giornalista Daniele La Corte e la sua famiglia sono vittime di un grave atto intimidatorio. Un gesto folle, accaduto all'esterno dell'abitazione di campagna, in località Cavia di Alassio, dove risiede la figlia del giornalista e dove la famiglia La Corte trascorre le vacanze estive (LINK)

Il 31 maggio a Savona si verifica un omicidio all'autoporto: un camionista 45enne rimane ucciso con una coltellata dopo una rissa fra colleghi.(LINK)



Una brutta notizia per la città di Vado Ligure, per la provincia di Savona e per la politica savonese. È scomparso il 12 giugno all’età di 63 anni Carlo Giacobbe. Ex sindaco di Vado Ligure dal 2004 al 2009 e vice presidente della Provincia dal 1995 al 2004, è stato consigliere comunale a Varazze ed era candidato nella lista del sindaco Alessandro Bozzano nell’ultima tornata elettorale del 2019. Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, si è dovuto arrendere alla sua lotta contro il Coronavirus. (LINK)





13 giugno: sono 25 le persone isolate nella frazione Castagnabanca, a Pietra Ligure al confine con Loano, nel savonese, a causa di una frana che ha interrotto la strada comunale, unica via di collegamento con le abitazioni (LINK )

26 giugno: Il loanese Lino Lardo, eccellenza del basket nazionale, è il nuovo capo allenatore della nazionale italiana femminile di pallacanestro. L'annuncio arriva in videoconferenza nel corso del Consiglio Federale della Federbasket presieduto da Giovanni Petrucci (LINK)



19 luglio il comune di Roccavignale inaugura la "Panchina del cuore" (LINK)

All’interno dell’ex centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure il 20 luglio perde la vita il 54enne Corrado Ravera, operaio residente a Cairo Montenotte. L’uomo, dipendente della ditta cairese “Nuova Eis”, rimane schiacciato sul torace dal coperchio di un serbatoio pare mosso proprio da un muletto. Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa, dell'automedica del 118, dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri per i rilievi del caso. Vani i tentativi di rianimazione, purtroppo per il 54enne non c'è nulla da fare. (LINK)



22 luglio: si parlavano in codice citando le frasi dei grandi classici della filmografia mafiosa e poliziesca, da “Gomorra” a “Romanzo Criminale”; entravano nei negozi, nei bar, nei ristoranti di Andora, di Alassio, di Borghetto Santo Spirito ed esigevano il “pizzo” con minacce e percosse. Gang di quattro uomini sgominata dai Carabinieri di Alassio. (LINK)



3 anni e 9 mesi per circonvenzione d'incapace e truffa nei confronti dell'ex comandante della polizia postale Alberto Bonvicini e 10 mesi con la sospensione condizionale della pena (e la non menzione della pena) per l'ex marito Mauro Aquarone, assolto per il falso il medico curante di Bonvicini Roberto Debenedetti.Queste le condanne del giudice Matteo Pistone che il 25 luglio legge le sentenze nei confronti degli imputati coinvolti nel processo che vedeva al centro la dottoressa Luisa Bonello. La donna era stata trovata senza vita il 19 settembre del 2014 nella sua abitazione di via Genova a Savona (LINK).

3 agosto: Davide Capello, sopravvissuto alla tragedia del Morandi, torna a parlare della sua terribile esperienza alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio (LINK ) .

È di un cittadino marocchino di 24 anni, residente a Torino, il corpo del giovane trovato senza vita il 6 agosto a tre miglia al largo di Celle Ligure. La capitaneria di porto grazie alle impronte digitali rilevate dalla polizia scientifica risale all'identità di Ahmiri Ayman Abdel Koddosse, 24enne con precedenti penali. (LINK)



11 agosto in preda ad un raptus di follia, un 37enne si presenta in piena notte in un locale di Spotorno imbracciando un fucile e minacciando i presenti: solo il sangue freddo di due giovani che lo disarmano permette di evitare la strage (LINK)



Il 14 agosto prende fuoco il tetto della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte (LINK)

18 agosto è l'eccezionale data di una inedita Milano-Sanremo, che per la prima volta cambia percorso dopo il no dei sindaci del savonese e non attraversa la nostra provincia. (LINK)



il 22 agosto Cengio piange la scomparsa di don Guido Zagheni. Il sindaco Dotta: "Perdiamo una guida spirituale e pastorale, oltre che una persona di grande culturale" (LINK)

Luglio e agosto: estate “caldissima” per l’estremo Ponente Savonese. La chiusura dei confini internazionali a causa del Covid-19 fa sì che interi gruppi di piccoli criminali locali e “baby gang” delle grandi periferie del Nord Italia, normalmente diretti a trascorrere le vacanze tra Ibiza, Amsterdam e altre località internazionali, si riversino in massa su Andora, Alassio, Albenga. Le “perle della Riviera” si trovano così prese d’assalto tra furti in appartamento e nelle spiagge, risse, fenomeni di ubriachezza molesta e di violenza diffusa. Tantissime le operazioni condotte con successo dai Carabinieri di Alassio, dal Nucleo Elicotteri e dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Villanova d’Albenga, dalla Compagnia Radiomobile dei Carabinieri di Albenga, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Alassio e dalle polizie locali.



Il 1 settembre infuria la campagna elettorale per le regionali. Il leader della Lega Matteo Salvini visita Cairo Montenotte (LINK)



L'8 settembre il comune di Cengio inaugura la nuova scuola "Bertagna" (LINK)

12 settembre: in un tragico incidente stradale sulla A10, all’altezza di Feglino, perde la vita il tovese Giorgio Cesio, il sindaco e la comunità del comune dell’entroterra pietrese si uniscono al lutto della famiglia (LINK)

15 settembre: decide di far saltare in aria la casa della sorella e del cognato, tra l’altro attigua proprio alla caserma dei Carabinieri di Villanova d’Albenga. Non riesce nel suo intento e, braccato, si dà alla fuga ma dopo una notte di “caccia all’uomo” viene arrestato a Pieve di Teco e confessa. I Carabinieri in casa sua trovano un arsenale di proporzioni smisurate, fatto di armi da fuoco e da taglio, archi e frecce, balestre, esplosivi e timer. (LINK)

20 settembre: alle elezioni regionali, nel comprensorio albenganese e alassino, da Andora a Ceriale, l’unico eletto è il riconfermato assessore uscente Stefano Mai (Lega). Il presidente del consiglio comunale di Albenga, Diego Distilo, non entra nell’esecutivo per una manciata di voti e presenta ricorso. Numeri eccellenti e risultati soddisfacenti per i sindaci di Cisano sul Neva Massimo Niero (Pd), di Villanova d’Albenga Pietro Balestra (Liguria Popolare) e per la vicesindaco di Andora Patrizia Lanfredi (Cambiamo!). Per tutti un bel “debutto” sulla scena regionale che potrebbe fare ben sperare per il futuro, ma nessuno entra nel palazzo di via Fieschi.

2 ottobre: divampano le fiamme alla Marina di Loano, a bruciare è la Lady Vanilla, una imbarcazione di 28 metri battente bandiera britannica (LINK)





Il 3 ottobre forte ondata di maltempo in Val Bormida. Parecchi comuni restano senza corrente elettrica per giorni.

20 ottobre: Una torbida storia fatta di finti matrimoni, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti e persino prostituzione minorile. Tutto questo è stato sventato con successo dai Carabinieri di Alassio nell’ambito dell’Operazione “I Promessi Sposi”, coordinata dal Gip Fiorenza Giorgi del Tribunale di Savona. (LINK)

3 novembre: si chiudono le vicende legali collegate al decesso dell’orefice albenganese Salvatore Sorrentino. La Croce Bianca Albenga, come da testamento, è nominata “erede universale”. Commenta il presidente Dino Ardoino: “Queste risorse sono quantomai preziose in questo momento, dopo quasi un anno di lotta contro il Coronavirus che ha messo a dura prova i nostri mezzi e le nostre apparecchiature”. (LINK)

3 novembre: Un prestigioso riconoscimento dagli Stati Uniti arriva direttamente nella nostra provincia: Anna Pesce, 26enne di Albenga, è infatti tra i premiati agli Emmy Awards, il più importante premio televisivo a livello internazionale, grazie alla sua partecipazione (con i suoi disegni e come doppiatrice) al progetto "Create Together" sulla piattaforma Hitrecord (LINK)

4 novembre: Asl 2 annuncia ufficialmente la chiusura del Punto Nascite del Santa Corona, che viene così accorpato a quello del San Paolo di Savona (LINK)

11 novembre: Si svolge di fronte ai cancelli del Santa Corona il presidio per tutelare il futuro del Punto Nascite del nosocomio di Pietra Ligure dopo lo spostamento temporaneo al San Paolo di Savona. Un'iniziativa che vede la mobilitazione del personale direttamente coinvolto nello stravolgimento del reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio pietrese, unitamente a diverse figure del mondo politico, di quello sindacale e alla cittadinanza (LINK)

Confermato l'ergastolo per Domenico “Mimmo” Massari, il killer del karaoke, che uccise l’ex moglie Deborah Ballesio lo scorso 13 luglio sparandole in via Nizza, ai Bagni Aquario di Savona.



Questa la sentenza giunta il 17 novembre in videoconferenza della Corte d'Assise d'Appello nei confronti dell'uomo, 54enne, che era già stato condannato alla pena massima lo scorso 11 maggio dalla Corte d'Assise (LINK)







17 novembre: dopo il presidio di fronte ai cancelli dell’ospedale, la mobilitazione a favore del punto nascite del Santa Corona si sposta sul web. Su Facebook nascono le pagina "No alla chiusura del punto nascite del Santa Corona" e il gruppo "Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona", che in breve tempo collezionano tantissime iscrizioni (LINK)

19 novembre: il Torino Film Festival diventa la vetrina dell'anteprima speciale di "Io sono Vera" ("Vera de Verdad"), film firmato dal noto regista Beniamino Catena e girato per larga parte in diverse zone della nostra riviera (LINK )

Spaccio di droga, sequestro di persona e minacce con armi da fuoco. Questo quanto emerso dalla maxi operazione condotta dagli uomini della Polizia di Stato di Savona in collaborazione con la Squadra Mobile di Genova e le unità cinofile, antisabotaggio e antidroga che ha portato, il 19 novembre, all'arresto a Varazze di un gruppo di sei persone (4 uomini e due donne), tutti italiani, incensurati, torinesi, definito "avvezzo alla violenza e alle intimidazioni". (LINK)



Il 25 novembre la comunità di Carcare è in lutto per la scomparsa del noto imprenditore Nello Comparato (LINK)

7 dicembre: alla Vigilia dell’Immacolata a Vellego, frazione di Casanova Lerrone, si consuma la tragedia. Corrado Testa, agricoltore 59enne, dopo l’ennesima lite con Jessica Novaro, figlia 29enne della sua compagna, le spara. Accortosi di averla uccisa, rivolge l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. (LINK)



Il 14 dicembre la diga di Osiglia ruba l'attenzione generale. Le operazioni di svuotamento fanno riemergere l'antico paese (LINK)



Il 22 dicembre arriva un annuncio importante: il nuovo carcere per la Provincia di Savona dovrebbe sorgere in val Bormida. Cairo Montenotte e Cengio le due ipotesi (LINK)



Sempre nella stessa giornata, Dego piange l'ex sindaco Sergio Gallo, mancato all'età di 70 anni (LINK).

Intorno alle 23.30 del 22 dicembre viene lanciato l'allarme per un incidente ferroviario a Quiliano a 500 metri dalla stazione.

Un gruppo di extracomunitari, pare di etnia curda, composto da 11 persone, diretto probabilmente verso la Francia, sta attraversando i binari quando all'improvviso questi sono colpiti da un treno regionale, il 3042 Milano-Albenga. Sul posto immediato l'intervento del 118 con un ingente numero di mezzi di soccorso con squadre della Croce Bianca di Savona e di Spotorno e della Croce Oro di Albissola Marina, oltre all'automedica di Savona Soccorso, e dei vigili del fuoco ma purtroppo per due di loro, nonostante le cure, non c'è nulla da fare. (LINK)