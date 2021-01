Genova, la prima bambina nata nel 2021 all'ospedale San Martino è Graeter

Il primo nato a Genova del 2021 è arrivato all'ospedale San Martino nell'unità operativa di Neonatologia diretta dal dottor Cesare Arioni.

Si tratta della piccola Graeter (Greta in italiano) pesa 3 chili e 110 grammi ed ha un punteggio di natalità di 9 su 10 (parto spontaneo), sta perciò benissimo come mamma Joy.

I genitori sono entrambi di origine nigeriane e Graeter è la loro secondogenita.

"Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021. Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il piccolo Louis e dall’Ospedale San Martino mi arriva la foto di Greta, prima nata a Genova. Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria" le parole del presidente della Regione Giovanni Toti.