L'oroscopo di Corinne per il 2021

ARIETE: Se appartenete alla categoria degli sfiduciati, se avete un’attività in proprio o se tartassati nel 2020 da tanti sobbalzi vi toccherà ancora per qualche mesetto tribolare seguitando a veder vacillare quelle che una volta erano salde certezze… Le stelle, briccone e monelle, vi stanno conducendo verso un anno contraddittorio e un pochettino spinoso anche se il sestile di Saturno spianerà la via consentendo, a parecchi nativi e Ascendente permettendo, di tagliare un traguardo, resuscitare dalle ceneri, variare lo status quo, pigliare rivincite squisitamente personali e saggiare dei mesi meno complicati… Frammenti di défaillance emergeranno quando il bellicoso Marte, fino a metà gennaio, dal 24 aprile all’11 giugno e 15 settembre al 30 ottobre, porterà a trattare con gente di scarso valore, inacidirvi dinanzi a iniquità varie, annesso un accadimento un po’ rintronante. Constaterete infatti che di stoltezza il mondo abbonda scontrandovi con pregiudizi e stupidità, guizzi di impasse e una interiore, pur se non dichiarata, fragilità… Affettivamente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre se inappagati, insoddisfatti o presi per i fondelli vi disgiungerete senza più sensi di pena o ripensamenti…I fidanzatini, tra un bisticcio e una riappacificazione, trascineranno una storia destinata a terminare. I maschietti in cerca di compagnia prenderanno abbagli dovendo attendere il 2022 prima di stabilizzarsi. Qualcuno ipotizzerà di mettere in cantiere un bebè o nonno diverrà, altri ansimeranno per l’andazzo materiale, per il lavoro, per un componente della famiglia o un conoscente altri ancora dovranno effettuare dei lavoretti nell’abitazione. L’estate sarà piccante e rovente. Una vista di controllo, per chi soffre di patologie croniche, non guasterà…



TORO: Il 2021 sarà per voi un anno di riavvio e agitazione, dipartite e ricongiungimenti, arrabbiature ed ardimenti… Resterete ammutoliti dinanzi a fatti, cose e persone ardue da inquadrare, un esistenziale settore sarà costellato più di spinette che non di rose e l’ingombrante presenza di doppiogiochisti pretenziosi farà salire i fumenti… Tra sparpagliate nubi però gli sprazzi di un tiepido sole riscalderanno regalando, grazie al prelibato sestile di Giove, da marzo a luglio e alla positività di un benevolo Marte, dal 24 aprile all’11 giugno, dal 30 luglio al 14 settembre, attimi indimenticabili e un leggero incremento delle finanze e delle speranze... La quadratura di Saturno non essendo invece un granché gaudente produrrà qualche sinfonia stridente e non sempre sarà facile tagliare un traguardo richiedente scrupolosità e buona volontà… Soltanto con la diplomazia porterete pace dove gli animi son sconquassati, lotterete per difendere ideali, conquisterete la benevolenza altrui ma guai ad infangare ciò a cui più tenete perché, in tal caso, a spada tratta vi difenderete…Poi l’estate giungerà con le sue calde sorprese e le risposte tanto attese, permettendo, ai più audaci di buttarsi a capofitto in un inedito proposito od ottimizzare ciò che sta a cuore… In amore date poco per scontato e siate consapevoli di ciò che volete: se liberi dichiaratevi, se accoppiati approfondite la sensualità e l’intesa coccolando il partner e sostenendolo in un’impresa. Qualche nativo opterà per una coabitazione, altri, con le dovute precauzioni, se la spasseranno, altri ancora otterranno gratificazioni. Vi toccherà inoltre rimediare ad un altrui sbaglio e la creatività vi porterà a sfiorare il successo in un hobby o nell’attività. Corrucci per anzianotti. L’organismo andrà depurato e sorvegliato: mangiate poco e sano!

GEMELLI: Ed eccolo qui un altro anno intrigante mezzo malandrino e mezzo frastornante a seconda dei periodi, delle lune e delle circostanze… Tanto per cominciare rendesi tassativo sorvegliare valute, salute e tutti quei settori che nel 2020 son stati sotto torchio, poi con il trigono di Saturno e, ratealmente, anche quello di Giove, comincerete a tirare boccate di ossigeno pur non mancando i soliti contrattempi dell’ultimo minuto… L’essenziale sarà non perdersi d’animo, affrontare grintosamente un paio di ostacoli, allontanare dalla cerchia parenti serpenti, contare sull’appoggio di amici veri e sinceri e pensare seriamente a contrastare i virus che seguiteranno ad aleggiare. I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, semplificare ciò che seguita a turbare, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione… Qualche coppietta a nozze convolerà, qualcun’altra si sfascerà, tante gioie proverranno da un bimbetto e, per taluni, pioveranno cicogne o confetti. Una persona vi spalleggerà in un’impresa, per l’alloggio dovrete sostenere qualche spesa, un diritto negato verrà riconosciuto e da fuori arriveranno singolari novelle. Un familiare abbisognerà di sostegni, qualcuno vi sobbarcherà di impegni, un vecchietto impensierirà e un personaggio bislacco strabilierà… Un po’ di trambusto invece seguiterà a minare l’attività. Le maggiori incognite, sia in bene che in male, accadranno nei cambi stagionali mentre l’estate vi vedrà protagonisti di eventi eclatanti. Rischio di contravvenzioni per i più distrattoni, nonché intestino, schiena, articolazioni, vescica e vie respiratorie fomentatori di infiammazioni.



CANCRO: La dissonanza di Giove e Saturno che tanto ha scocciato rendendo il 2020 esagitato si sono eclissati quindi, pur se lentamente, vi risveglierete dal torpore di turbolente stagioni, iniziando a muovere dei passi avanti, anche se Marte col suo grugno, ad intermittenza, darà una carezza ed un pugno, nel senso di aver centomila proponimenti e non riuscire a ultimarli quasi un ingiurioso folletto si sollazzasse a sconquassarli… Il lavoro, nel caso angustiasse, offrirà maggiori chance a patto di modificare qualcosina, ampliare il raggio di azione, distanziare rompiscatole, arrivisti ed egoisti… Chi attua nel commercio dovrà fare il punto della situazione e optare per una savia soluzione mentre chi anela cambiare attività o causa un sistema malfunzionante si vede declassato, una soluzione la scoverà… Riguardo passioni, sentimenti e tentazioni non mancheranno gli ardimenti, i mal appaiati opteranno per un distacco i single si riscatteranno per mezzo di un amore da batticuore… Se il magnificente trigono di Giove (da marzo a luglio e nel mese di dicembre) riempirà il piatto delle speranze, pungolando a guardare ed andare avanti, la zampetta di un Plutone avverso vi vedrà spesso con le lunette per traverso, rendendo arduo penetrare nella vostra interiorità o capire fino in fondo ciò che volete da voi e dal futuro. Perturbazioni meteo e virus consentendo, effettuerete un viaggetto, un sogno si realizzerà, una donna stupirà, un figliolo annuncerà novità e in uno specifico settore l’invidia spadroneggerà. Se avete delle pendenze sappiate che le risolverete. Vi caverete inoltre uno sfizietto rivedrete un amato soggetto, tratterete con un legale e conoscerete una persona speciale. Stomaco, basso ventre ed intestino da trattare con i guati limitando cibi piccanti!

LEONE: Apprestatevi ad un annetto nervosetto ed agitato proprio come voi che, tra scatti di irruenza ed impulsività, stati d’ansia, disinganni ed affanni, non riuscite a rinvenire un briciolo di serenità … Ad accogliervi troverete l’opposizione di Saturno atta a fomentare inghippi e prove, noie di salute od dondolamenti di valute… Una discreta affermazione si prevede per gli studenti e nell’attività dove, qualcuno avanzerà malgrado subentri un fatterello grottesco atto a far capire quanta ingiustizia regni in sto mondo disonesto… Chi invece è stufo dell’andazzo operativo opterà per una variazione che, guarda caso, giungerà occasionalmente o tramite importanti conoscenze. State in guardina in quanto, prossimamente su questi schermi, saranno in tanti a interpretare il ruolo dei “tonti furboni” e soltanto affilando l’arma del sospetto uscirete vincenti da faccende intricate. Diciamo che un po’ di depurazione nelle cose e nelle persone già l’avete fatta e ora non vi resta che continuare visto che di bugiardelli simulatori ne potrebbero spuntare ancora. Quando i fumi evaporano cercate di non coinvolgere chi vi sta accanto e non rifiutate, per timore o fierezza, ciò che potrebbe arrecare contentezza. Dei buffi comunicati giungeranno da figlioli, genitori, zietti e uno di questi potrebbe lasciarvi esterrefatti… Qualche nativo papà, mamma, nonno o nonna diverrà e, sia in amore che in famiglia, regnerà un po’ di parapiglia mentre una scoperta vi lascerà letteralmente a bocca aperta. Dei guizzi di impasse colpiranno a tradimento nel pieno dell’estate quando vi toccherà risolvere qualcosa di importante, ingollare, per amor di pace, un rospetto o contrastare delicato momento. Fastidi connessi a cuoricino, stomachino, occhi, vie respiratorie, pressione.



VERGINE: Questo sarà un anno di tensioni, lavoretti da effettuare, decisioni da pigliare, opzioni da vagliare, fossi da saltare e quotidianità da modificare… Molti opereranno revisioni alla professione, altri andranno in “pensione”, altri ancora fortificheranno un amore, un’amicizia, una simpatia, un rapporto interpersonale. Poi, indipendentemente dal sesso e dall’età, siate lungimiranti e non abbiate fretta in quanto tutto arriva a chi pazientemente aspetta… Un neo è però costituito da Giove il quale formando, da marzo a luglio e in dicembre, col vostro Sole un’opposizione, minerà le finanze costringendovi a risparmiare, organizzare le uscite e le entrate, reclamare diritti e priorità… Già perché le spesine saranno parecchie e il 2020, contribuendo ad alleggerire il conticino, vi ha lasciati abbastanza spennacchiati … Dalla primavera in poi non saprete da qual parte girarvi considerati gli impegni da assolvere e le faccende da sistemare malgrado subentrino dei ritardi in ciò che pensavate si concretizzasse entro tempo da voi prestabiliti. In amore gli ammogliati si barcameneranno, gli adolescenti e i separati si innamoreranno mentre se più giovani non siete forse nonni diverrete … Le donzelle invece si guardino dal mitizzare un tipetto ambiguo ed abietto… Fattibile anche, nei mesi estivi, una cerimonia da organizzare o a cui presenziare e uno spostamento per lavoro o per diletto. Una nota stonata proverrà da una scocciatura, un commiato, un dispiacere, una fregatura, un anziano o un congiunto a cui badare e un malatino da accudire … Insomma nel 2021 dovrete seminare per poter raccogliere, nel 2022, i frutti di ciò che sta a cuore. Il vigore fisico dipenderà dalla prevenzione: quindi niente avventatezze o imprudenze!!

BILANCIA: I prossimi dodici mesi appaiono volubili come le stagioni, fluttuanti come il mercato azionario, imponderabili come gli accadimenti che lo costelleranno … Teoricamente vorreste scappare da una routine attanagliante, rinvenire una stabilità minata da circostanze avverse ma praticamente non lo potrete fare anche se, col benestare di un Giove magnanimo e giullare, rinverrete escamotage a ciò che affligge, vedendo la ruota, pur se lentamente, girare nella vostra direzione consentendo di togliervi un tarlo permanente riscattandovi da ciò che aveva offuscato cuore, idee e mente … Da buoni mediatici zucconi vorrete andare in fondo alle cose e se sbaglierete… pazienza… ne pagherete lo scotto personalmente…Basta che non vi si leda nuovamente nella libertà di pensiero ed azione perché, in tal caso, piantereste su uno zibaldone… Venere, ad intermittenza, inciuccherà l’andamento affettivo compreso un approccio così ardito dal far sfiorare il cielo con un dito … Ma, la madre di Cupido, non lancerà sempre freccette beneaccette, sicché, pur se in esigui periodi annuali, verrete colpiti dai suoi strali: un’unione opprimente si potrebbe sfasciare, una relazione finire, ricominciare, poi di nuovo cessare a favore di una storia finalmente normale. Sotto l’influsso della magica brezza di Saturno navigherete in mari abbastanza tranquilli, mossi solo ogni tanto da qualche ondata di ansia, incavolature e sporadiche preoccupazioni per un settore che già nel 2020 motivava apprensione. Rivedrete un’amica di vecchia data e nel pieno dell’estate riceverete una novella totalmente inaspettata al punto di restar di marmellata! La salute andrà sorvegliata specie per quanto concerne circolazione, pressione, glicemia e colesterolo.



SCORPIONE: Il vostro sarà un anno stranito ne crudo né cotto pari ad un ovetto semi bollito…Dopo le trascorse traversie, le apprensioni, i problemi e i patemi, dopo la libertà sottratta, gli smarrimenti, gli scoramenti, incomincerete gradualmente, a partire da aprile, a risalire l’irta china, a patto di agire saviamente, non dare in escandescenze, soprassedere su gorgoglii falsità ed arroganza: figli della stupidità e dell’ignoranza … Ingranate quindi la marcia ed avventuratevi verso un 2021 impegnativo ma risolutivo, permettente di approcciare iniziative, trovare alternative, sistemare annose faccende, dar scacco matto ad una sorte impertinente … Ciononostante dei momentini tosti li attraverserete ancora specie dal 7 gennaio al 4 marzo, dal 12 giugno al 29 luglio e dal 30 ottobre al 31 dicembre quando Marte avverso procaccerà equivoci, intoppi, spese inopinate, l’obbligo di sollecitare crediti e di controllare meticolosamente le uscite e le entrate … Ci sarà pure chi vi farà stare sulle spine o abbisognerà di una cura ma tutto, alla fine, si risolverà…Sentimentalmente dipende da come siete messi: se trascinate una storiella senza arte né parte la troncherete, se liberissimi vi innamorerete, se maritati vi barcamenerete mentre una relazione di lunga data si consoliderà. Qualcheduno la macchina o un elettrodomestico cambierà. In un habitat aleggerà maretta e un’opzione, tra marzo e settembre, andrà presa in fretta. Ugge per vecchietti o animaletti, responsi liberatori e mesi sia primaverili che estivi piuttosto impegnativi. I più ardimentosi, coronavirus permettendo, visiteranno luoghi carini e misteriosi. Dedicate le giuste ore al sonno, rinforzate le difese immunitarie, non prendete sottogamba il virus ancora aleggiante e imparate a vivere alla giornata!



SAGITTARIO: Quanti di voi, dopo anno bisesto, funesto, penalizzante, stressante, danneggiante e più pesante di un macigno confidano in un 2021 migliore… Tante, troppe congiunture, hanno contribuito a demoralizzavi considerando la vita talmente beffarda dal non riuscire a riprendervi dalle batoste impartite… Tutto sembrava andare storto e adesso, dietro la fumosa cortina di 12 mesi da cardiopalmo, avrete parecchie faccende da sistemare: dal lavoro alla famiglia, dalla salute agli affetti più cari per non parlare di quell’amore che tanto ha fatto sospirare fino a compiere, se già non lo avete fatto, una scelta esistenziale. Uno spizzico di trambusto scombinerà gli ammogliati che non vanno d’accordo e che causa l’ingerenza di una terza persona rischiano di veder sfociare l’unione in una separazione. Bene invece per chi si ama alla follia e per chi anela trasformare un’amicizia in qualcosina di più concreto. Quello che invece si è spaccato nel 2020 mai più si ricucirà. Diciamo che con Saturno propizio per l’intero anno, Giove in poppa fino al 13 marzo e dal 29 luglio al 31 dicembre, partirete alla riscossa con l’intento di accaparrarvi una porzione di serenità o acquisir maggiore maturità… Avrete infatti parecchi assi nella manica da giocare per definire ciò che fino a ieri era così nebuloso ed incerto, ottimizzare un settore e scrivere, con la penna del buon auspicio, degli inediti capitoli sul libro dell’avvenire … Sul lavoro, aleggiano sbuffate, ansimi, scarse entrate, incavolature per un sistema carente ma pure innovazioni lambenti chiunque aneli variare la propria posizione. Se soffrite di disturbi cronici sappiate che un bravo competente li allieverà. Un’articolazione dolerà, il fegatino singhiozzerà e qualcheduno un intervento effettuerà…



CAPRICORNO: Il 2021 sarà un anno da stordimento… Già perché vi state portando addosso il gravame di Saturno il quale, pur essendo da poco sloggiato dal segno, degli strascichi li lascia ancora almeno fino a febbraio… Ciò significa che dei problemini sbucheranno dal nulla, che dopo Capodanno veniate colti dall’affanno, dobbiate curare un acciacco o semplicemente avere le idee chiare su cosa fare riguardo un insieme di contesti che hanno turbato… Le novità trasborderanno, le responsabilità pure, detesterete esser trattati da stuoini, sopportare benemeriti cretini, in più contingenze uscirete dai lumini e persino chi vi reputava dei pazienti tipini si ricrederà… Parecchie esperienze vi hanno insegnato a non riporre fiducia in chicchessia, che si risorge solo dopo aver toccato il fondo del pozzo e che dovreste infurbirvi riguardo chi non merita né stima né rispettabilità. Un congiunto o parente, causa indisposizioni o un tosto caratterino, farà penare. Finanziariamente intervallerete momenti di semi normalità ad altri di precarietà, impliciti sborsi inusitati e l’obbligo di sorvegliare domicilio, portafoglio od oggettini da furtarelli o malandrini… Chi è preoccupato per un figliolo conti sull’ alleggerimento di un tormentone… Per taluni permane quella sottile fermentazione atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende fan venire l’ansia cercatene la giusta soluzione… In amore non siate né possessivi né permissivi e se stufi di una determinata condizione, mettete dei paletti e fatevi furbetti. Tra ammogliati i battibecchi saranno garantiti mentre i solinghi si imbarcheranno. La salute un pochettino difetterà specie per quanto concerne laringe, colesterolo, sistema venoso, pancia ed ossatura.



ACQUARIO: A seguito di un 2020 intorpidente, con la fatidica esplosiva epocale congiunzione di Giove e Saturno proprio nella vostra costellazione, vi aspettano dodici mesi intensi, rigurgitanti di inedite emozioni e sensazioni, nel corso dei quali parecchi nativi chiuderanno con fette del passato a favore di cambiamenti e rinnovamenti sia interiori che esteriori. Talvolta avrete l’impressione di non riuscire in certi intenti, di camminare sui carboni ardenti, di veder sfumare proponimenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità ma una cosa è certa che avrete tante di quelle cosine da sbrigare dal non lasciar spazio al tedio e alla noia…Anche dal punto di vista professionale dopo aver tirato la carretta, dalla primavera in avanti, vedrete dei miglioramenti pur sentendo in giro parecchia gente costretta a degli stenti, compresa un’economia traballante atta a non essere floridissima neppure per voi che per un certo lasso temporale metterete un lucchetto al portafoglio anche se, grazie a Giove, potrebbe sbucare una vincitina: quindi giocate al Lotto, acquistate dei biglietti della Lotteria e così via… In amore tutto può accadere: dall’ipotizzare una convivenza, ai litigi dovuti all’irruenza dalle mezze rotture ai rinsaldamenti dagli innamoramenti ai corrucci o imponenti progetti: molto dipende da come sta andando attualmente l’andazzo sentimentale. Per esempio i vedovi e i divorziati potranno contare su incontri o storie di immane valore mentre tra mal maritati tirerà aria di burrasca. Un fatto buffo e grottesco scombussolerà qualche piano oppure battibeccherete con un familiare dalla crapa duretta. Da sorvegliare organi riproduttivi, nervi, circolazione e pressione.

PESCI: Sta bussando alla porta dell’incognita un anno nuovamente strampalato magari leggermente più decente di un 2020 da dimenticare ma non per questo così bello ed ardito dal far toccare il cielo con un dito considerate le cosette ancora da sistemare, le fatture da pagare, le tasse da erogare, il lavoro che fa ansimare, dei conticini da far quadrare e delle difficoltà da affrontare… Però alla fine la spunterete e all’ostacolo sormontato brinderete. Affettivamente alcuni legami non fungenti, passeranno dal purgatorio all’inferno, inducendo a riflettere sulla validità di una storia: se portarla avanti o relegarla nei cassetti della memoria … Bene invece per le coppiette assodate le quali faranno grandi passi avanti mentre gli sfigati permanenti incontreranno ancora soggetti balzani ma anche, in mezzo a tanta marmaglia, una o uno con cui ricominciare a credere e sperare… Se avete dei figlioli vi daranno grandi soddisfazioni implicita un’ovazione, una promozione o una sorpresina assai carina. Alla taccagna sorte strapperete un consenso nel senso di realizzare un anelito o quel famoso sogno rimasto a lungo chiuso nel cassetto, apporterete delle modifiche al look e all’appartamento, poi se il vaccino è funzionante alleggerendo così il virus incombente potrete anche pensare ad un viaggetto, un diletto e a dare tanti abbracci sottratti e rubati. Rivedrete inoltre amici carissimi e con la complicità di Marte e di Giove dal 24 aprile, all’11 giugno, nei mesi di luglio e agosto o tra ottobre e dicembre, vi caverete un tormentone indipendentemente dal fatto che si tratti di salute, valute o rapporti interpersonali. Non cascate mai in depressione e guardate avanti proprio là dove il sole e le stelle torneranno a brillare… Contenetevi nel mangiare e non commette imprudenze.