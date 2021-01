Un dono per l’anno nuovo da #cosavuoichetilegga?: solo per stasera on line lo spettacolo teatrale “Sale d'attesa”

Riprese Rebecca Pressamariti.

Location: Lo spettacolare Teatro Salvini di Pieve di Teco -

Fotografia: Tiziana Girante

La piece teatrale prodotta da APS #cosavuoichetilegga? vede in scena le attrici Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino e la coreografa-danzatrice Irene Ciravegna, magistralmente dirette da Carlo Deprati, attore, regista che con curiosità e impegno inesauribile si dedica da anni all’esplorazione del mondo del teatro.

I testi sono scritti da Daria Pratesi, sceneggiatrice cinematografica e scrittrice teatrale, sempre attenta alle tematiche delle donne, indagando ironicamente tra vizi e virtù con mano esperta e felice dosa elementi in una narrazione attenta alle varie sfumature umane.

“SALE D’ATTESA” è la storia di tre donne che casualmente si incontrano nelle sale d’aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere, dall’estetista, dal fisioterapista. “Abbiamo deciso di fare un dono al nostro pubblico e a coloro che ci hanno seguito il questo anno difficile, un modo per condividere una serata in allegria insieme lontani ma vicini. Desideriamo augurare a tutti quanti di restare uniti, di sostenere l’arte e lo spettacolo come forma di salute e filo che ci unisce. Uniti e resistenti per un nuovo anno che ci veda creativi, attivi e solidali. Forza noi ci siamo” dice il presidente Irene Ciravegna.