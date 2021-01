Anche Andora in corsa per il titolo di illuminazione natalizia più bella

"C'è tempo fino alle ore 10 di domani, domenica 3 gennaio, per decidere quale Comune, con l'illuminazione più bella, passerà al turno successivo fra Chiavari, Campo Ligure, Sant'Olcese e Andora - si legge sulla pagina Facebook dell'ente regionale - Ricordiamo che il voto è valido selezionando la faccina abbinata alla località, come quando si lascia un like. Non vengono conteggiati i commenti con il nome del Comune con l'illuminazione preferita".

Per partecipare alla votazione, clicca QUI.