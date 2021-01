Festività 2021, i ponti (Covid permettendo) saranno comunque un miraggio

Sarà un 2021, emergenza Covid e quindi spostamenti permettendo, comunque senza ponti utili.

In molti hanno iniziato a osservare il calendario controllando i giorni di festa e le possibilità di mini viaggi, ma sono rimasti delusi perché ci saranno poca libertà di manovra (sempre che la situazione sanitaria migliori) in quanto i giorni rossi sono quasi tutti in giorni festivi.

Di seguito tutte le festività 2021:

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica;

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì;

Ferragosto: 15 agosto, domenica;

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì;

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì;

Natale: 25 dicembre, sabato;

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì;



Capodanno 2022: 1 gennaio, sabato