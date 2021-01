Albenga, la Lega risponde all'amministrazione: "Noi più realisti del re"

"Stupisce che l’amministrazione Tomatis si spenda in un sabato pomeriggio a 'commentare i commenti' del capogruppo della Lega Salvini Premier. Forse si sentono punti nel vivo laddove da un lato non hanno saputo difendere la loro identità politica nascondendo per la vergogna il simbolo del Partito Democratico alle ultime elezioni comunali e dall'altro silurano un membro della Giunta per non aver sostenuto i candidati imposti dal PD alle recenti regionali". Così Cristina Porro, consigliere regionale di minoranza nonchè capogruppo della Lega, replica alle affermazioni odierne di sindaco e maggioranza (leggi QUI).

"Pensano di predicare bene ma razzolano molto peggio. Dalla Lega Salvini Premier, o sei dentro o sei fuori; non esistono correnti a margine e ciascuno ha fatto responsabilmente le proprie scelte. Noi siamo più realisti del re" conclude Cristina Porro.