"Chi nasce da genitori stranieri non si può definire né italiano né ligure", Articolo Uno Savona: "Posizione di Mai semplicemente antistorica"

"Il 2021 sarà l'anno della rinascita mondiale attraverso il vaccino e la vittoria della ricerca scientifica contro il virus, 2021 che dovrebbe aprirsi all'insegna della fratellanza e dello spirito di solidarietà, diversamente l'assessore regionale Mai riafferma la sua contrarietà allo ius soli, questo fatto avviene a poche ore dalla nascita della piccola Greta, la prima nata nella provincia di Genova, figlia di una coppia nigeriana". Così Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo Uno Savona.

"La posizione di Mai è semplicemente antistorica, l'evoluzione naturale dell'uomo lo sta portando verso un mondo multiculturale, aggiungiamo noi per fortuna, infatti è ormai banale ricordare che un mondo multiculturale è un mondo più giusto, piu forte e pronto alle sfide che questo millenio ci porterà - prosegue Anselmo - La differenza stimola il confronto, l'intelligenza, la gentilezza, l'empatia e in questo modo arricchisce l'animo umano. A Greta diamo il nostro benvenuto, non ti preoccupare piccola, queste persone non sono la maggioranza dei liguri, d'altronde questo è stato riconosciuto anche dal presidente Toti che ha censurato le parole del suo ex assessore. Speriamo, ma conoscendo il personaggio dubitiamo, che lo stesso presidente possa chiedere le dimissioni del suo ex assessore, la Liguria non può essere rappresentata in nessun modo da Mai".