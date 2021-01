"Chi nasce in Liguria è ligure", Tomatis (Lega) attacca il compagno di partito: "Ci sono momenti in cui l'umanità deve prevalere sull'ideologia"

"Esiste un'anima moderata all'interno della lega, composta da persone intelligenti e da donne e uomini di alto profilo istituzionale che sa affrontare da altre angolature e con toni meno accesi o ideologici situazioni come la nascita di Greta, prima neonata a Genova del 2021 figlia di genitori nigeriani".

Entra nel merito della vicenda Roberto Tomatis leghista che già in consiglio comunale si era reso protagonista di un appello alla condivisione con l'amministrazione, usando il buonsenso e il bene comune, su tematiche che riguardano i cittadini e che oggi prende nuovamente posizione anche su un tema davvero delicato che sta infuocando il dibattito politico a livello regionale: è o no benvenuta la piccola Greta figlia di una coppia di nigeriani, prima bambina nata a Genova nel 2021?

“Non abbiamo apprezzato e anzi abbiamo trovato risibile come è stato presentato un tema così delicato e umano come la nascita di un bambino: trasformare una notizia positiva come la nascita della prima bambina in Liguria, nata da genitori stranieri, in una discussione dal sapore razzista non solo non ci ha trovato d'accordo, ma ha reso un tema come la nascita di un bambino occasione per fare polemiche strumentali e dare il via a commenti razzisti. L'approccio alla notizia – a nostro parere - è stato assurdo. Un bambino che nasce è sempre un fatto positivo e bello e l'aver voluto – da parte di alcuni - porre l'accento sulla nazionalità dei genitori e il diritto o meno di questa neonata di sentirsi ben accolta nel paese dove è nata non è stata una bella cosa , anche dal punto di vista umano. Ci sono momenti in cui l'umanità deve prevalere sull'ideologia e - secondo noi - ci si poteva fermare davanti a questa nascita senza fare polemiche augurando solo un benvenuto alla neonata" conclude Tomatis.