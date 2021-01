Italia Unita, Nappi: "Giornalista Fusani zittita da Conte segno che libertà di informazione non c'è"

"L'episodio della giornalista Claudia Fusani, zittita perché insisteva nel porre domande alle quali il presidente Conte non rispondeva nella conferenza stampa di fine anno, rafforza l'opinione del Movimento Italia Unita - Stop Europa sul fatto che in Italia la carta stampata (e non solo) ha la necessità di raddrizzare il tiro, di non essere pronta al potere, ma di rendersi pienamente disponibile a svolgere appieno le funzioni che la Costituzione le assegna (art. 21 'La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure')". Così, attraverso una nota ufficiale, la Segreteria Nazionale MIU – Movimento Italia Unita e MIU Imprese.

"La giornalista Fusani si è vista bloccare la replica con la quale chiedeva a Conte di essere più chiaro e specifico alla domanda sul piano vaccini - proseguono dal MIU - e chi ha bloccato la Fusani? Proprio il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Verna, ovviamente criticato da tutti. Ecco spiegate le ragioni per le quali ogni comunicato del MIU – Movimento Italia Unita viene cestinato da qualsivoglia testata giornalistica".

"Oggi, nella mia qualità di presidente pro-tempore del MIU posso ancor di più affermare: in Italia l'informazione non è libera e l'art. 21 della Costituzione viene costantemente violato - aggiunge Francesco Nappi, leader nazionale del Movimento - La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni per noi del MIU è il principale diritto da difendere con strenuità. È significativo che la libertà maggiormente violata dai regimi autoritari sia proprio la libertà di manifestazione del pensiero, che viene compressa soprattutto attraverso la censura politica e il controllo di stampa, radio e TV, mezzi di comunicazione di massa tradizionalmente più diffusi utilizzati per diffondere le idee. Il diritto alla propria opinione è il presupposto fondante del pluralismo ideologico tutelato dall'art. 21 della Costituzione".