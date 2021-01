"Mai semina odio anche a Capodanno": Anpi e Associazione Fischia il Vento contro le parole No Ius Soli del consigliere regionale

"Il “Trump de noiatri “ Stefano Mai semina odio anche a Capodanno. Nel momento in cui il mondo intero ha bisogno di umanità e intelligenza il capogruppo della Lega semina razzismo e ignoranza considerando i nuovi nati in Liguria come esseri umani non degni di chiamarsi Italiani e Liguri".

Queste le parole unitariamente dell'Anpi di Imperia, Albenga, Leca, Ceriale e dell’Associazione Fischia il Vento in merito al caso politico derivante dalle parole del consigliere regionale Stefano Mai.

"Parla di Italia, dimenticando l’uso che il suo partito voleva fare del tricolore fino a poco tempo fa associandolo alla carta igienica, parla di Liguria dimenticando che il suo partito ha finito di distruggere la sanità pubblica . Ma lo ringraziamo: ci ricorda quanto gli Italiani, quelli che il Tricolore lo hanno onorato sulle nostre montagne conquistando anche per quelli come lui il diritto di esprimersi, quelli che lo onorano faticando negli Ospedali, nelle scuole, ovunque serva responsabilità intelligente e umana, hanno bisogno della forza viva della Memoria. Le Associazioni Antifasciste e Partigiane ci sono, vigili e propositive" hanno continuato.