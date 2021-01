No allo Ius Soli di Mai (Lega), Grande Liguria: "Se non vanno più d'accordo leghisti e Toti sarebbe utile fare valutazioni sul proseguo della legislatura"

"Mi domando perché Toti non perde occasione per provocare la Lega? E perché la Lega continua a governare con chi sta cercando di arrecare danni di immagine politica: quando si sono alleati hanno parlato di questi argomenti o solo di incarichi? Toti sa che sulla questione ius soli la Lega ha una posizione rigida e Mai ha fatto il suo oggi da militante di un movimento che in merito ha precise posizioni, ripeto rilevo una alta litigiosità e tentativi di mettersi in difficoltà reciprocamente, che mi ricorda maledettamente la commedia che stanno facendo Conte e Renzi con il governo nazionale".

Questo il commento del direttivo Grande Liguria.

"Così non si governa per cui se non vanno più d'accordo Lega e Toti sarebbe utile fare valutazioni sul proseguo della legislatura, abbiamo bisogno di troppe cose in Liguria per permetterci di perdere tempo dietro a lotte di potere. Ovviamente quanto accaduto ha svegliato una sinistra sopita soprattutto su temi importanti come la sanità Toti e la sua maggioranza ha chiuso il punto nascite a Pietra creando non pochi problemi, soprattutto a chi ha pochi mezzi, e non ci sono distinzioni di etnie in questo caso perciò si impegni seriamente a riaprire il punto nascite a Pietra Ligure ,da subito, per permettere in sicurezza e tranquillità di dare il benvenuto ai bimbi e bimbe che nascono, senza distinzione di etnia sesso e credo politico" concludono.