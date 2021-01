Porro contro Tomatis: "La smetta di sfruttare il titolo della Lega e parli a nome personale"

"Senza entrare nel merito della questione, non si comprende a nome di chi parli il consigliere Tomatis nello sfoggiare insistentemente un 'Noi' nell’ultimo comunicato stampa e precedenti, laddove è certo che non parla né a nome della Lega Salvini Premier, né a nome del Gruppo Lega in seno al Consiglio Comunale di cui sono capogruppo, né tantomeno a nome della Sezione di Albenga e Valli Ingaune 'Rosy Guarnieri' che rappresento, piaccia o non piaccia, in qualità di Segretario". Così Cristina Porro, consigliere comunale di minoranza ad Albenga.

"Spiace che il Tomatis, dopo essere -intelligentemente, ammettiamolo- salito sul carro vincente alle scorse elezioni comunali che gli ha consentito di conquistare la carica di consigliere, obiettivo che non avrebbe assolutamente raggiunto se fosse rimasto tra le fila di Forza Italia - prosegue Porro - non abbia poi voluto tentare nessuna integrazione e interazione con la Sezione cittadina ed i suoi rappresentanti, continuando a portare avanti il suo mandato in assoluta autonomia, cercando così di avere un ruolo da 'prima donna' che all’interno del partito non avrebbe mai potuto ricoprire, poiché non ambiamo ad avere simili profili. Occorre precisare, tra l’altro, come se non bastasse, che il consigliere non solo fino ad oggi non ha ritenuto opportuno tesserarsi presso la sezione cittadina, ma, come noto, alle ultime regionali non ha sponsorizzato i candidati provinciali della Lega, appoggiando un candidato di altro partito, non eletto".

"Come disse il nostro Segretario Nazionale 'a questo punto prendiamo le distanze da chi dice di essere della Lega ma non ha la tessera Lega'. Invito pertanto il Tomatis ad iniziare a parlare a titolo personale, smettendo di sfruttare il nome della Lega - come fosse un autobus su cui salire e scendere a piacimento - Lega che non rappresenta e non lo rappresenta, trovando altrove una sua più idonea collocazione, anche in seno al consiglio comunale. In bocca al lupo!" conclude Cristina Porro.