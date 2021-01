L'A.N.M.I. savonese piange la scomparsa di Domenico Ferro

Lutto nelle fila dell'A.N.M.I. savonese: è mancato Domenico Ferro, classe 1933, consigliere Delegato della Sezione Aggregata di Vado Ligure.

Ferro componeva il nucleo storico “du Portio” e ne volle fortemente l’istituzione: "Un grande Marinaio in tutti i sensi - lo ricorda Luca Ghersi, dell'Anmi Savona Marinai Savonesi - gentile, educato, solidale, fraterno amico dei più deboli ed in difficoltà. Marinaio di leva fu imbarcato su Nave Alabarda raccontando sempre di essere al Comando della MOVM Mimbelli. Eseguì il trasporto dei Caduti al Sacrario dei Caduti di Oltremare di Bari. Era una delle anime delle 'muscolate' che facevano d’estate a Portovado: momenti indimenticabili che, ahimè non torneranno più".

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 9 al cimitero di Zinola.