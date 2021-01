Profili rubati ed identità bloccate, la nuova truffa Whatsapp: attenzione ad un codice a 6 cifre

Nelle ultime settimane una nuova truffa si sta diffondendo: è la truffa del codice a 6 cifre. I criminali si spacciano per un contatto conosciuto, a cui hanno già rubato l’identità, utilizzando lo stesso nome e la stessa immagine profilo di WhatsApp.

Viene inviato un messaggio dove al malcapitato viene spiegato che a causa di un problema il suo account verrà bloccato e per questo motivo viene chiesto di inserire un codice a 6 cifre che arriva per sms. Ecco che scatta la truffa: una volta che l’utente immette il codice l’hacker assume il controllo del dispositivo e utilizza il nuovo profilo per continuare a rubare le identità e i dati altrui.

"Siate diffidenti dal fornire dati o seguire istruzioni che chiedono di cliccare su determinati link o immettere codici e nel dubbio contattateci - fanno sapere dal Codacons - siamo sempre a vostra disposizione per acciuffare la truffa. Contattaci al numero verde 800 822 533 o all’indirizzo mail info@codaconslombardia.it".