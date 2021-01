Varazze, compie 100 anni "Zia Memi" Giacomina Accinelli

"Questa mattina con il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici abbiamo fatto visita portando gli auguri e gli omaggi della Città di Varazze a Zia Memi al secolo Giacomina Accinelli per i suoi ben portati cento anni".

Queste le parole del consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano.

"Il percorso di zia Memi non è stato facile e la vita non le ha risparmiato proprio nulla. vedova in giovane età a causa di una maledetta fatalità, con una figlia piccola, ha fatto davvero tutto da sola. I sacrifici all’ordine del giorno, il lavoro e le responsabilità hanno costruito le curve di un percorso tortuoso che lei magistralmente ha affrontato con coraggio, forza e determinazione senza mai perdere lucidità. Lei sorella del mitico ed indimenticabile Baci che con la sua orchestra ha animato le feste di paese, le sagre e le balere della città diventando un punto di riferimento della musica popolare ligure, ha raggiunto un traguardo meraviglioso sempre in prima linea ed anche oggi con la sua grande famiglia nel costante insegnamento dei valori dell’unità, della solidarietà, del rispetto. Auguri Zia Memi e ancora tanti di questi giorni" conclude Bozzano.