Vaccarezza ("Cambiamo!"): "A livello nazionale non siamo la stampella per il salvataggio del Governo Conte 2"

"Una cosa mi ha dato particolarmente fastidio: il tentativo, di far apparire 'Cambiamo' a livello nazionale come una stampella, pronta all'uso, per il salvataggio del Governo Conte 2 - prosegue Vaccarezza - L' immagine che vedete (in allegato ndr) è il chiaro pensiero espresso dal presidente nazionale del partito Giovanni Toti. In seno al parlamento, oggi 'Cambiamo!' è una piccola forza politica, che lavora per crescere ma non di certo facendo da zerbino ai partiti che ha da sempre considerato avversari. Opposizione siamo e restiamo, sia ben chiaro. I motivi che possono spingere ad affermare il contrario, forse vanno ricercati nel timore che la nostra espansione possa essere un ostacolo forte alla creazione di piccoli poteri personali a discapito di un disegno politico vero e concreto. Non giriamoci intorno: 'Cambiamo!' è l'immagine di un centrodestra ricco di valori veri, concreti che ognuno dei suoi rappresentanti porta e diffonde in ogni sede istituzionale. Che questo possa 'spaventare', opposizioni e, a volte alleati, non giustifica però la diffusione di voci false e piu o meno 'controllate', mirate a screditare il progetto agli occhi di chi ci crede".