Savona, le normative anti-covid "dirottano" la Befana degli Animali nella sede Enpa di via Cavour

Per i cani di proprietari indigenti servono soprattutto scatolette di carne. Per i gatti occorre cibo molto appetibile in formato mousse o paté, che servono soprattutto in inverno per i mici con varie forme di raffreddamento e che vanno stimolati a mangiare in quanto, per l’affezione respiratoria, non sono attratti dall’odore del cibo e rischiano di diventare sempre più deboli. Per i giovani sono utilissime le scatolette specifiche per gattini (denominate ‘kitten’), reperibili nei negozi specializzati e crocchette per gattini, disponibili anche nei supermercati. Per i gatti liberi delle colonie feline di Savona e della la provincia, accuditi da volontari e tutori, servono ingenti quantitativi di scatolette di carne di ogni tipo.

Per animali selvatici sono utili prodotti come latte in polvere per cani ‘Esbilac’ e per gatti ‘KMR‘, adatti per l’allattamento di ricci, conigli selvatici, scoiattoli e altri mammiferi. E sono ben accette offerte libere in denaro a sostegno delle spese per l’acquisto di farmaci e per pagare i veterinari.