Buona anche la seconda del Ballardini-quater: Lazio fermata sull'1-1

Secondo pareggio casalingo consecutivo e secondo risultato utile di fila.

Bagna positivamente anche in casa, dopo l'esordio vincente di Spezia, il suo quarto mandato sulla panchina del Grifone mister Davide Ballardini, che riesce ad imbrigliare una Lazio agguerrita ma alla quale manca lo smalto dei tempi migliori.

Una partita impostata in maniera guardinga, frutta alla fine un pareggio con una rete a testa, senza che una delle due compagini possa recriminare più dell'altra dividendosi la posta in palio con un punto che continua a muovere la classifica del Genoa

LA PARTITA

Genoa molto attento in avvio, pronto a irretire le fonti del gioco biancoleste, ormai rodato, faticando però a sua volta a trovare spazi buoni per innescare Destro e Pjaca, ma gli uomini di Simone Inzaghi riescono ugualmente a trovare la rete al 15' con un solito rigore (assegnato con l'ausilio fondamentale del VAR per stabilire se il contatto fosse in area o meno) del mai troppo amato ex Ciro Immobile.

La squadra di Ballardini non cambia il suo spartito, ma la Lazio cresce e il sussulto di Destro, che però si attarda a calciare, nell'area di Reina non scalfisce la retroguardia di una Lazio pericolosa poi su piazzato (Milinkovic e Luis Alberto)e senza mai impegnare Perin in vere parate.

Non ci riesce nemmeno Immobile al 40' che, sfruttando un momento di sbilanciamento dei rossoblu, da ottima posizione spara alta a lato l'unica vera occasione ospite su azione della prima frazione, in cui Ballardini perde per infortunio il rientrante Zapata e ripropone l'esperimento Radovanovic centrale di difesa.

Meno timidi nella ripresa gli undici, mutati con gli ingressi di Zajc e Shomurodov al posto di Rovella e Pjaca, di mister Ballardini. E quando la squadra laziale potrebbe trovare il raddoppio con un tiro di Luis Alberto deviato in angolo da Masiello, è provvidenziale il rinvio del quarto cambio, Scamacca per Destro. L'ex Milan e Bologna al 58' deve solo appoggiare in rete il pallone del pareggio che Shomurodov gli serve su di un piatto d'argento dopo un contropiede da manuale.

Ed è proprio l'uzbeko l'asso nella manica in grado di portare pericolosità alla manovra offensiva genoana sfiorando per un nulla il pareggio con un diagonale fuori a fil di palo e con una conclusione centrale per Reina che para.

Esaurite le sostituzioni per i padroni di casa con Lerager, è Inzaghi a provare a sfruttare la forza della sua panchina ma, nonostante un finale dove Perin viene impegnato in un paio di parate non molto difficoltose, l'inserimento di Muriqi, Pereira e Akpa Akpro non sbloccano il risultato.

IL TABELLINO

GENOA-LAZIO 1-1

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata (33' Radovanovic), Criscito; Zappacosta, Rovella (45' Zajc), Badelj, Behrami (73' Lerager), Czyborra; Pjaca (45' Shomurodov), Destro (60' Scamacca).

A disposizione: Paleari, Zima, Goldaniga, Bani, Ghiglione, Melegoni, Dumbravanu.

Allenatore: D. Ballardini

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (45' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (80' Muriqi), Leiva (69' Escalante), Luis Alberto (89' Akpa Akpro), Marusic; Immobile, Caicedo (80' Pereira).

A disposizione: Strakosha, Alia, Anderson, Armini, Hoedt, Cataldi, Franco.

Allenatore: S. Inzaghi

Arbitro: G. Calvarese

Reti: 15' rig. Immobile, 58' Destro

Angoli: 4-9

Ammoniti: Patric, Milinkovic-Savic, Leiva, Escalante (L), Destro, Czyborra (G)