Il Bingo: un gioco vecchio cent’anni tutt’oggi ricercato e amatissimo

Il gioco del Bingo è uno di quei giochi che tutti conoscono e che hanno un po’ fatto la storia dei giochi da sempre in vari Paesi del mondo, sebbene con nomi leggermente differenti. Esso, nella sua incredibile semplicità, appassiona da oltre cent’anni (quasi) persone di ogni età. Le sue sfaccettature oggi sono ovviamente variegate: esistono quelle più classiche, ma anche quelle ultramoderne, come quelle online, arricchite e rese più appassionanti da interessanti e colorite novità.

Il gioco nasce all’inizio del Novecento, nel 1929 di preciso, ad opera del signor Lowe un giocattolaio newyorkese. L’uomo, curioso e ingegnoso, vide una prima versione (molto arrangiata a dire il vero) di Bingo durante uno sei suoi viaggi e in Oriente. Se ne innamorò e così, una volta tornato a casa, decise di perfezionare e mettere in produzione il gioco. Il successo del prodotto fu immediato: il Bingo diventò una passione di tantissime persone di ogni età.

Il Bingo nello Stivale

Il viaggio del Bingo da New York all’Italia dura circa una ventina d’anni. Le prime testimonianze del gioco in Italia le troviamo, infatti, negli anni Cinquanta e Settanta. Se ne innamorarono persone di ogni età e genere, anche se ovviamente il gioco era sin da allora dedicato perlopiù alla popolazione adulta. Presto nacquero vere e proprie sale per il Bingo.

Da allora l’entusiasmo per questo gioco non si è spento, infatti, ne esistono anche oggi, anche se il numero si è ridotto o comunque non sono dedicate esclusivamente al Bingo, ma anche ad altri giochi del genere. La versione tuttavia più gettonata e moderna del Bingo è di sicuro quella online, che offre moltissimi vantaggi ed un’esperienza comunque appassionante nonostante si tratti di un gioco da remoto.

Soprattutto oggi come oggi, che le sale da gioco sono state ridotte ed isolate geograficamente e che si ha a che fare con le attuali norme in vigore per la sicurezza dovute alla pandemia, il successo del Bingo online è enorme ed ha segnato per il 2020 numeri veramente da capogiro.

Il bingo online

Giocare al Bingo nella sua versione online ha moltissimi vantaggi per l’utente. Innanzitutto si tratta spesso di un gioco gratuito. Siti come questo: https://www.auraweb.it/bingo-senza-deposito/ , permettono infatti di giocare senza dover caricare denaro nel proprio portafogli virtuale, pensando così solo a divertirsi senza ansie.

C’è poi la comodità di giocare stando a casa propria, senza doversi muovere, senza dover sottostare ad alcuna regola e giocando anche in compagnia, sebbene si tratti di una compagnia virtuale da remoto. Per giocare online non ci sono orari e limitazioni, lo si può fare nei giorni festivi come nei feriali e ad ogni orario, cosicché è possibile dedicarsi alle proprie attività e al proprio lavoro senza problemi.

Quando si tratta di utilizzare il web, tuttavia, è importante prestare particolare attenzione ai siti che si utilizzano perché normalmente, anche per giocare senza deposito, è necessaria la registrazione ed il fornire, quindi, i propri dati personali. Meglio quindi scegliere con cautela, senza fretta, un buon portale preferibilmente AAMS-ADM a cui fare riferimento.