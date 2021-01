Informazione ai tempi del Covid, Movimento Italia Unita: "Vengano trasmesse più notizie di speranza"

" Il MIU – Movimento Italia Unita StopEuropa, con il presente comunicato, si rivolge alle testate giornalistiche, alle radio e TV, ai mass media in generale, per evidenziare che da circa un anno la popolazione italiana è tempestata e bombardata di notizie relative al Covid 19: vengono trasmesse a ritmi impressionanti solo notizie di lutto, di contagi, ospedali stracolmi di infettati e terapie intensive al collasso. I cittadini non ne possono più e chiedono che vengano trasmesse notizie di speranza, e che soprattutto la scienza dia certezze su quanto sta accadendo ". Così, attraverso una nota stampa, Adriano Duina ed Edoardo Luparia, rispettivamente segretario nazionale e coordinatore nazionale del MIU – Movimento Italia Unita StopEuropa.

"Non si parla abbastanza di prevenzione, si invitano i cittadini ad essere super scrupolosi utilizzando i dispositivi di protezione individuale e di igiene. Si ha l'impressione che non ci siano rimedi all'infuori dei lockdown. Stiamo perdendo tutto: economia, scuola dell'obbligo, università, ospedali, sanità, ricerca, giustizia ecc... - proseguono dal MIU - siamo al collasso e chi ci governa non se ne rende conto, impegnato com'è nel ricorrere ad inutili bonus e lotterie varie. Dulcis in fundo è il tempo in cui i mass media si cimentano sui vaccini l'unica arma di distruzione del Covid 19: i vaccini ci sono, non ci sono, sono pochi, sono molti...".