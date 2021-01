Varazze, chiusura discarica della Ramognina. Il M5S: "Annuncio che ci lascia perplessi"

“Nel messaggio natalizio il vicesindaco Pierfederici ha annunciato che nel 2021 la discarica in località Ramognina chiuderà in quanto raggiungerà la massima capienza (quindi non per decisione politici). Nello stesso messaggio ha comunicato l’ avvio delle manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione e delle attività di gestione post operativa del sito”.

Il Movimento 5 Stelle di Varazze è intervenuto dopo la decisione del comune di chiudere, come previsto da anni la discarica della Ramognina in via Canavelle in quanto il volume massimo di 350mila metri cubi in banco è prossimo all'esaurimento (LEGGI QUI).

“Questo annuncio ci lascia perplessi. Una amministrazione che da sei anni dichiara di voler chiudere la discarica (programma della lista "Essere Varazze" nelle elezioni del 2014, dichiarazione di Bozzano nel 2019 durante il confronto pubblico al palazzetto dello sport tra i candidati sindaci) ha aspettato fino ad ora (a pochi mesi dalla chiusura) per iniziare queste procedure?” Proseguono i pentastellati varazzini.

“Come mai in questi anni non sono state fatte richieste per ottenere fondi governativi o europei per chiudere la discarica? L'attuale amministrazione ha preferito fare la scelta più banale, ovvero accantonare risorse comunali (ma sempre soldi dei varazzini sono) e, soprattutto, applicare l’addizionale comunale all'irpef al limite massimo consentito dell’otto per mille. Un ritardo clamoroso tutto sulla pelle dei varazzini, ancora più grave in questo momento di difficoltà economica causato dalla pandemia” concludono dal M5S.