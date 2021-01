Savona, prosegue la campagna vaccinale al San Paolo. In Liguria somministrato il 16.4%: 15esimo posto in Italia

Le fiale che devono essere conservate ad una temperatura di -80 gradi, domani potrebbero inoltre arrivare anche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e successivamente nel nosocomio di Cairo passando poi per le rsa del savonese.

Il primo giro di vaccinazioni dovrebbe concludersi il 21 gennaio, giorno in cui è prevista la seconda dose per il richiamo. A oggi le dosi in Liguria somministrate, a rilento, si sono attestate sulle 2618 (delle 15920 consegnate, il 16.4%, 15esima regione su 20), e a Savona proseguono sulle 300 al giorno.