Dimenticate il freddo invernale con questi giochi sul vostro cellulare

L'inverno è finalmente arrivato e fa abbastanza freddo fuori, per cui se trovate difficile alzarvi dal letto in questi giorni tetri, non c’è niente di meglio che prendere una tazza di caffè bollente e scoprire i giochi migliori per dimenticarvi dell’inverno e da sperimentare sul vostro cellulare.

Giochi per cellulare popolari da giocare questo inverno

Ci sono un sacco di giochi popolari da giocare quando le giornate diventano fredde, ma le slot machine di Novomatic sono senza dubbio le migliori che l’intero panorama online è oggi in grado di offrire poiché si tratta di un fornitore di provider che ne realizza alcuni davvero superbi.

Tra i tanti ideali per giocare anche sul vostro cellulare, vi segnaliamo Sizzling hot gratis che è un gioco superbo, e su cui potrete esercitarvi un po' prima di investire soldi veri; infatti, è disponibile una versione che vi permette di dare un'occhiata al gioco ed esplorare le sue funzionalità senza aggiungere denaro reale all'inizio.

Tenete inoltre presente che potrebbe esserci una leggera differenza tra la suddetta versione di prova e quella con denaro reale soprattutto per quanto riguarda il design.

Oltre a ciò, va altresì aggiunto che il gioco è gratuito e che una volta capito a fondo vi permetterà di investire denaro vero e divertirvi nel vostro caldo letto incassando anche delle ottime vincite.

Minecraft, un evergreen

Se come me, avete una passione senza fine per il mondo dei lego, allora Minecraft è il gioco ideale al caso vostro. Parliamo di un gioco in cui lo scopo è quello di costruire un mondo, creando qualche rifugio e cercando di sopravvivere in un mondo ostile.

Uno dei giochi sul mercato da 11 anni e sicuramente uno dei titoli di gioco più amati dalle persone di tutto il mondo.

Minecraft è disponibile sia su mobile che su console e può essere giocato sia da soli che con amici online. Sicuramente uno dei giochi migliori di sempre, il quale, però, deve essere acquistato. Piccolo spoiler: il gioco vale tutto il suo costo, comunque di pochi euro.

Ci sono anche numerose espansioni che possono essere comprate.

Final Fantasy, ore di divertimento

Questo è uno dei grandi classici, in circolazione dagli anni 90. Final Fantasy è un bellissimo gioco di ruolo, in circolazione dalla prima PlayStation. Divenuto celebre per la sua story-line molto bella, oggi è un gioco di successo grazie anche alla versione online.

La cosa bella di questo gioco è che si tratta di un gioco lunghissimo da portare a termine e sicuramente adatto a coloro che cercano un impegno che si propaghi per tutte le vacanze di natale.

Questo gioco è anche disponibile sul telefono, però, per goderselo pienamente, sarebbe meglio scaricare la sua versione da giocare su console o computer . Lo diciamo in quanto, la sua grafica, è veramente degna di nota e sul telefono perde un poco.

Non ti piace giocare? Guarda gli altri farlo

Se non ti piace giocare ma preferisci guardare le persone farlo, alcuni servizi come Twitch Prime di Amazon , offrono accesso a migliaia di persone che fanno streaming di videogiochi in chiave premium.

Questo è ovviamente un servizio adatto a coloro a cui piace stare in compagnia virtualmente, magari mentre fanno altro, studiano, oppure hanno un lavoro ripetitivo.

Oltre a YouTube, Twitch è infatti l’unica piattaforma che offre questo servizio e che è capace di offrire questo tipo di esperienza, sempre più in voga nel 2020, grazie anche ai lunghi periodi di lockdown nel nostro paese.

Sicuramente, grazie al suo prezzo pressoché irrisorio, si tratta di un buon compromesso per avere divertimento costante e praticamente senza limite.