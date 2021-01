Creative Academy Junior: a Savona per imparare le basi della recitazione fin dai 9 anni di età

9 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 si terranno in corso Vittorio Veneto 31 nella sede Starfilm i colloqui per il primo corso Creative Academy Junior, un percorso dedicato ai più piccoli nella fascia di età compresa tra i 9 e 14 anni, in cui i piccoli allievi potranno, attraverso la tecnica del "teatro gioco" imparare le basi della recitazione, del lavoro di gruppo e delle potenzialità del proprio corpo, inoltre prendere contatto con il racconto per immagini, il casting cinematografico e il rapporto con la telecamera.