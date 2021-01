Nasce VazeLab per progettare la Varazze del 2030

Da alcune settimane la comunità politica di Italia Viva Varazze ha dato vita ad un percorso che accompagnerà iscritti, simpatizzanti e tutti i cittadini che vorranno partecipare, verso le prossime elezioni amministrative.

Il percorso intrapreso prevede tre fasi successive che determineranno, nei prossimi mesi, la collocazione del gruppo riformista varazzino all'interno della sfida elettorale per le amministrative 2021.

"Siamo partiti da una prima fase di analisi approfondita della realtà cittadina confrontandoci tra di noi sul 'come vediamo la città' per passare, ora, ad un ascolto diretto con amministratori ed esponenti della consigliatura espressione sia della attuale maggioranza che delle opposizioni. Vuole essere un confronto finalizzato alla nostra necessità di comprensione, analisi e riflessione e per ora, non teso all'individuazione di ruoli e alleanze" affermano dal coordinamento del gruppo.



"Vogliamo, infatti, fare una fotografia, il più reale e oggettiva possibile, della Varazze nel 2021 per poi, nelle fasi successive del percorso, delineare e definire qual'è il nostro progetto riformista di sviluppo e benessere per la Varazze del 2030. Vogliamo dar vita ad progetto di ampio respiro che ad ora non ha la fretta di collocarsi in liste o 'assembramenti' politici" spiegano gli ideatori di questo progetto che sarà chiamato "VazeLab".

"Puntiamo a voler fornire a tutti un'idea chiara, concreta e radicata nella realtà - aggiungono -. Delineato questo progetto, nella terza fase del nostro percorso, ci confronteremo, naturalmente, con le forze politiche presenti e con i vari schieramenti eventuali. Metteremo sui 'tavoli' il nostro specifico fatto di progetti, idee e visione futura".

"Da questo confronto politico scaturirà poi la decisione sul come e dove esprimere i nostri contenuti nella concretezza della sfida elettorale. Prima le idee e poi la scelta del miglior modo per esprimerle e realizzarle" è la strada maestra da seguire.



"La nostra comunità politica invita tutti i varazzini ad attivarsi, alzarsi e partecipare. La città è di tutti, nessuno escluso! Chi volesse partecipare a VazeLab può seguire tutte le informazioni e gli appuntamenti sulla pagina Facebook VazeLab2021 o scrivendo a vazelab2021@gmail.com" concludono.