E' mancato Cesio Valetto, il sindaco Perrone: "Giusvalla perde una delle figure più rappresentative"

La comunità di Giusvalla è in lutto per la scomparsa di Cesio Valetto. "Abbiamo perso una delle figure più rappresentative - commenta il sindaco Marco Perrone - Potremmo dire una sorta di albero monumentale. Si, perché Cesio la materia prima, ossia il legno, lo ha lavorato con maestria da vero artigiano e fine artista per tutta la vita".

"Chi ha avuto il piacere di conoscerlo non potrà mai dimenticare la sua giovialità, il suo buon cuore, il sorriso, l'amore per la sua famiglia in Pianpietro e per Giusvalla, dove resteranno i preziosi restauri e i crocefissi lignei realizzati da lui e donati alla comunità".

"Ciao Cesio, Giusvalla ti ricorderà sempre con grandissimo affetto" conclude il primo cittadino Perrone.