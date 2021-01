Altare, proseguono i lavori di sgombero neve: liberata l'area di piazza 1 Maggio, domani i marciapiedi del centro

"Crediamo che le immagini postate aiutino a comprendere meglio la quantità di neve caduta, assolutamente straordinaria anche per un territorio montano come il nostro - ci tengono poi a sottolineare dal comune valbormidese - Nevicate un tempo comuni forse, ne siamo consapevoli, ma in tempi in cui le necessità lavorative, logistiche e di svago erano altrettanto differenti quanto i fenomeni atmosferici".