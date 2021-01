Vado e Quiliano, prosegue la collaborazione tra i due comandi delle polizie locali

Prosegue l’accordo di collaborazione tra le polizie locali di Vado Ligure e Quiliano. È stato infatti rinnovata, tramite una delibera del consiglio comunale vadese, al 31 dicembre 2024 la convenzione scaduta a fine anno (e che va avanti dal 2003).

L’attività quindi dei due comandi prosegue unita soprattutto in caso di emergenza, una collaborazione di reciproco ausilio in tutte quelle situazioni contingibili e urgenti, ritenute dai due comandanti che comporteranno l'intervento di operatori da un Comune nel territorio dell'altro. Inoltre potranno anche essere effettuati servizi congiunti o per il reciproco supporto.

Nella convenzione è specificato che la polizia locale di Vado Ligure dovrà tutelare le strutture dello stadio Chittolina e dei beni demaniali del Comune di Vado Ligure presenti per la maggior parte nel territorio comunale di Quiliano, compresi i necessari interventi di controllo della viabilità e di supporto per l’ordine pubblico, se comandati dalla Questura, nelle strade comunali di Quiliano a perimetro della struttura sportiva in occasione di manifestazioni.