Covid, Toti: “Attendiamo approvazione dell’Agenzia Europea Farmaco per il vaccino ‘Moderna’. In Liguria le vaccinazioni continuano senza sosta”

“Riunione con la Struttura Commissariale nazionale sul piano vaccini. Si attende a ore l’approvazione dell’Agenzia Europea del Farmaco per il vaccino ‘Moderna’, che garantirà nuove dosi al nostro Paese nelle prossime settimane.

Anche oggi nei nostri presidi ospedalieri e nelle Rsa si vaccina senza sosta, nonostante il giorno di festa, per mettere in sicurezza i nostri anziani e il personale sanitario. Il piano vaccini di Regione Liguria va avanti secondo i piani prestabiliti sulla base delle dosi consegnate dal Governo e programmate per i prossimi giorni.

Secondo i dati comunicati dall’Istituto Superiore di Sanità, nei prossimi due giorni valuteremo il colore della zona in cui verrà collocata la nostra regione a partire da lunedì prossimo. L’Rt resta appena sotto l’1, così come è sostanzialmente stabile la pressione ospedaliera. Domani per i ragazzi delle elementari e delle medie sarà il giorno del ritorno a scuola, mentre le superiori cominceranno comunque lunedì prossimo al 50%, ovvero metà alunni in presenza e metà in didattica a distanza.

Più tardi tutti gli aggiornamenti sui vaccini e sui dati Covid. Buona Epifania a tutti!”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.